В Ленобласти расширили до четырех полос одну из самых загруженных трасс

Первый расширенный участок торжественно открыли под Лугой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Впервые в Ленинградской области во время капитального ремонта федеральной трассы ее расширили с двух до четырех полос - речь идет о федеральной дороге Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь. Первый расширенный участок торжественно открыли под Лугой на границе Ленинградской и Псковской областей, передает корреспондент ТАСС.

"Впервые в Ленинградской области выполнено увеличение количества полос с двух до четырех в рамках капитального ремонта действующей федеральной дороги. Это хорошая трасса, которая позволяет увеличить протяженность четырехполосных дорог с привлечением меньшего объема средств. Увеличение количества полос улучшит условия движения транспортных потоков и повысит комфорт водителей", - сказал на церемонии открытия вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что дорога Р-23 остается одним из самых загруженных направлений на подъезде к северной столице. По участку на границе Ленинградской и Псковской областей в среднем проезжает более 10 тыс. автомобилей в сутки, а трафик в районе Гатчины летом достигает 50 тыс. Практически половина трафика, по словам Дрозденко, - транзитные фуры, перевозящие грузы из России в Белоруссию и обратно.

Капремонт участка с 169-го по 179-й км трассы начался еще в ноябре 2021 года. В результате после капремонта пропускная способность трассы на въезде в Ленинградскую область увеличена в два раза.

Как отметил губернатор Ленобласти, следующие два участка трассы планируется расширить до конца 2025 года. Кроме того, заключен контракт на реконструкцию участка в районе деревни Лядино с переводом проезжей части в шестиполосное исполнение. Ввод в эксплуатацию намечен на сентябрь 2027 года. В планах у дорожников - расширить до четырех и шести полос движения всю трассу Р-23 на территории Ленинградской области.