В Вологде открыли новую улицу Поэта Романова, первую часть малого кольца

Это крупнейший инфраструктурный проект столицы Вологодской области за последние десятилетия

ТАСС, 17 октября. Улицу Поэта Александра Романова - первый этап строящегося малого транспортного кольца Вологды ввели в эксплуатацию после завершения строительства. Это крупнейший инфраструктурный проект столицы Вологодской области за последние десятилетия, сообщил на его открытии губернатор Олег Кувшинников по видеосвязи с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным и руководителем Росавтодора Романом Новиковым.

"За моей спиной - крупный инфраструктурный объект города Вологды за последние десятилетия. Это улица Поэта Романова, два километра, четыре полосы, разделка, мост через реку Шограш, три кольцевые развязки, четыре километра тротуаров и четыре километра велосипедных дорожек. Такие проекты Вологда не реализовывала никогда, даже в советские времена. Проект реализован, наши строители получили акт ввода этого объекта в эксплуатацию", - сказал Кувшинников. Он подчеркнул, что малое транспортное кольцо Вологды строится по поручению президента России Владимира Путина. В августе 2019 года на личной встрече с губернатором он поддержал реализацию проекта, дал соответствующие поручения, было обеспечено в том числе и федеральное финансирование.

Как отметил руководитель Росавтодора, улица Поэта Романова - это часть малого Вологодского кольца, "которая позволит разгрузить центр и обеспечить более комфортные условия перемещения по городу жителям и всем гостям, которые прибывают в этот красивый город".

"Были непростые времена - и ковид, и спецоперация, и санкции, но благодаря вашей настойчивости нам удалось найти финансирование. И спасибо строителям, действительно сделали очень качественно. Это реальный проект развития дорог в городских агломерациях. Это совершенно точно, я вижу жилье, вижу сзади строящиеся дома, вот оно жилье и улучшение жизни людей", - сказал по видеосвязи Хуснуллин.

Как доложил Кувшинников, 1 сентября дорожники приступили к реализации следующего этапа строительства малого транспортного кольца - это Некрасовский мост через реку Вологду и подходы к нему. "Инвестиции - 6 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета. Длина объекта - более полутора километров, длина моста - 250 метров. Этот мост будет отличным подарком к Дню рождения нашей столицы, который мы отметим в 2027 году, 880 лет со дня основания [Вологды]. И третье: в 2024 году все показатели нацпроекта в городских агломерациях Вологда и Череповец - 85% дорог в нормативе - будут достигнуты, а по сети региональных дорог - 50% в нормативе - тоже будет достигнуто в 2024 году", - сказал глава региона.

Мэр Вологды Сергей Воропанов в своем Telegram-канале отметил, что новую улицу строили два года. Было получено федеральное финансирование в размере 2,6 млрд руб. Магистраль свяжет микрорайоны Бывалово и Южный, где наряду с жилищной застройкой возводят комплекс спортивных объектов и новую поликлинику.