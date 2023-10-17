В Челябинске Музеи Московского Кремля открыли выставку святынь знатных персон

В экспозицию вошли семейные святыни российских монархов, вельмож и государственных деятелей

ЧЕЛЯБИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Экспозицию "Тебе, Небесному Царю", содержащую порядка 175 исключительных по своей исторической и художественной ценности экспонатов - семейных святынь российских монархов, вельмож и государственных деятелей, которые они жертвовали церкви на протяжении шести столетий, торжественно открыли в Челябинске Музеи Московского Кремля, передает корреспондент ТАСС.

"Приятно открывать выставку "Тебе, Небесному Царю", приятно было работать над этой выставкой. В экспозиции находятся произведения искусства, <...> предметы, перед которыми молились великие князья, цари. <...> Также в экспозиции собраны предметы, которые использовались в церемониях. <...> Это церковные памятники, которые показывают историю государства", - сказала во время торжественной церемонии открытия генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

По данным пресс-службы Государственного исторического музея Южного Урала, на площадке которого расположилась выставка, в экспозиции особую ценность имеют драгоценные вклады представителей царской фамилии в кремлевские храмы. Среди них цата с подвесками (Москва, конец XIV - начало XV веков), украшавшая одну из самых почитаемых и богато убранных икон Благовещенского собора Московского Кремля.

Кроме того, по данным пресс-службы, к царским вкладам в экспозиции следует отнести драгоценные запоны, приложенные к самой почитаемой иконе Московского царства - чудотворной иконе "Богоматерь Владимирская", находившейся в Успенском соборе Московского Кремля. Также в экспозиции представлена панагия (нагрудный знак архиереев) и многие другие предметы, созданные лучшими русскими мастерами в период с XIV до начала XX века.

По данным пресс-службы Государственного исторического музея Южного Урала, выставка будет работать в Большом выставочном зале по 21 января 2024 года.