В КЧР высадили более 26 тыс. саженцев деревьев в рамках акции "Сохраним лес"

Высадки стартовали в Зеленчукском, Урупском, Адыге-Хабльском и Хабезском районах республики

ЧЕРКЕССК, 17 октября. /ТАСС/. Свыше 26 тыс. саженцев деревьев высадили в Карачаево-Черкесии (КЧР) за четыре года в рамках всероссийской акции "Сохраним лес", которая проводится по нацпроекту "Экология". Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"В КЧР стартовала всероссийская акция "Сохраним лес". За 4 года акции в Карачаево-Черкесии высажено более 26 тыс. саженцев различных пород деревьев", - отметили в пресс-службе.

В текущем году высадят более 3 тыс. саженцев различных пород деревьев на площади около 9 га. Высадки стартовали в Зеленчукском, Урупском, Адыге-Хабльском и Хабезском районах республики. Центральная акция пройдет 20 октября на территории музея-памятника защитникам перевалов Кавказа в поселке Орджоникидзевский. Каждый желающий может принять участие в масштабной акции.

Ранее министр природных ресурсов и экологии республики Диана Кочкарова рассказала ТАСС, что в 2022 году высадили более 14,3 тыс. деревьев по акции "Сохраним лес", что вдвое превышает годовой план республики. Саженцы высаживали на площади порядка 13 га.

Лесной фонд Карачаево-Черкесской Республики составляет 391,5 тыс. га, площадь особо охраняемых природных территорий - 97,5 тыс. га, 30% территории республики занято лесами.