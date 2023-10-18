В Якутии до конца 2023 года появятся первые территории развития местного производства

Планируется создание пилотной территории развития местного производства "Долина Эркээни" в Хангаласском районе

ЯКУТСК, 18 октября. /ТАСС/. Первые в Якутии территории развития местного производства появятся в республике до конца текущего года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Проект закона о территориях развития местного производства был принят депутатами регионального парламента в июне этого года в окончательном чтении. Работа таких территорий направлена на ускоренное социально-экономическое развитие и насыщение местного рынка товарами и услугами.

"Планируется, что до конца 2023 года будет создано две территории развития местного производства", - говорится в сообщении.

Как добавили в правительстве, планируется создание пилотной территории развития местного производства "Долина Эркээни" в Хангаласском районе Якутии. Она включит в себя села Техтюр, Октемцы, Улах-Ан, Немюгюнцы и город Покровск. "Ожидаемый объем инвестиций потенциальных резидентов "Долины Эркээни" составляет более 900 млн рублей, предусмотрено создание не менее 100 новых рабочих мест. Здесь предлагается создать новые инвестиционные проекты: мясоперерабатывающий комбинат, комбикормовый цех, производство фитопродукции на основе лекарственных растений фармацевтического качества и ряд других", - уточнили в правительстве. В данный момент власти региона рассматривают еще ряд предложений администраций муниципальных образований.