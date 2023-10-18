В Брянске выпустили тысячу мальков ценной породы рыбы в реку Десну

Стерлядь привезена из рыбоводческого хозяйства Московской области

БРЯНСК, 18 октября. /ТАСС/. Сотрудники нефтепровода "Дружба" и Росрыболовства выпустили тысячу мальков стерляди в реку Десну в Брянске. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"АО "Транснефть - Дружба" выпустило мальков стерляди в р. Десну на территории г. Брянска. Искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов организовано предприятием совместно с Московско-Окским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству. <...> Главную водную артерию г. Брянска пополнила почти тысяча мальков стерляди. Средний вес каждого составил 5,5 г", - говорится в сообщении.

Уточняется, что стерлядь привезена из рыбоводческого хозяйства Московской области. Перед выпуском ее жизнеспособность подтвердила комиссия Росрыболовства.

Всего до конца 2023 года сотрудники нефтепровода планируют выпустить в водоемы Брянской и Пензенской областей 14 тыс. мальков стерляди.

Стерлядь - пресноводная донная рыба, занесена в Красную книгу РФ, а также Брянской области. В регионе этот вид находится под угрозой исчезновения. Причины - незаконный вылов и загрязнение воды. "Лимитирующие факторы. Интенсивный незаконный вылов; загрязнение рек промышленными, сельскохозяйственными и бытовыми стоками (стерлядь весьма чувствительна к загрязнению воды и содержанию в ней кислорода)", - говорится в Красной книге РФ.