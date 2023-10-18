В Туве учредили день камнереза

Он будет отмечаться ежегодно 19 сентября

ТАСС, 18 октября. Парламент Тувы установил в регионе новый профессиональный праздник - День камнереза, он будет отмечаться ежегодно 19 сентября.

"Установить новый праздничный рабочий день в Республике Тыва "День камнереза - 19 сентября". <…> Цель праздника - создание дополнительных государственных гарантий сохранения многовекового камнерезного искусства Тувы, ставшего брендом региона, а также совершенствования механизма передачи творческих навыков мастеров-камнерезов и увеличения сбыта камнерезной продукции в рамках развития туристической индустрии в Туве", - сообщили в парламенте.

По данным регионального министерства культуры, такой праздник поможет поддержать мастеров-камнерезов. Во время Дня камнереза будут проводиться разные мастер-классы, лекции, фестивали. Эти мероприятия могут привлечь туристов в республику.

Камнерезное искусство Тувы известно с IX века. Чаще всего мастера работали с пластичным камнем агальматолитом. Из него вырезали фигурки людей, животных, бытовые предметы. Изделия из камня, созданные мастерами Тувы, находятся в Национальном музее Республики Тыва, художественных музеях Москвы и Санкт-Петербурга.