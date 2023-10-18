Инвестор откроет в Башкирии в 2026 году 10 глэмпингов

Проект направлен на развитие в регионе агротуризма

ТАСС, 18 октября. Туристический комплекс из 10 глэмпингов будет создан в Кушнаренковском районе Башкирии, проект направлен на развитие в регионе агротуризма. Об этом говорится в сообщении, распространенном Корпорацией развития республики.

"Инвестор намерен создать 10 глэмпингов вместимостью четыре-пять человек, вложив в инициативу порядка 45 млн рублей. <…> Начать строительство глэмпингов и благоустройство территории инвестор намерен уже в 2024 году. Завершить реализацию проекта планируется в 2026 году", - отмечается в сообщении.

По словам генерального директора Корпорации развития Республики Башкортостан Наиля Габбасова, компания "Столыпино", которая выступает инвестором проекта, на данный момент занимается в регионе созданием садов "Дикий" и "Барский". Предполагается, что на их территории будет сформирована уникальная для России фармакопейная и ягодная сырьевая база. Она позволит обеспечить импортозамещение в фармацевтической отрасли.

"Для данной инициативы ему удалось получить в аренду 30 земельных участков общей площадью 796 га. Сейчас инвестором проводится аудит земель, проектирование мелиорации и подготовка посадочного материала", - приводятся слова Габбасова в сообщении.

Гендиректор корпорации уточнил, что туристический комплекс планируется создать рядом с этими садами. Он добавил, что основной задачей второго проекта является развитие агротуризма и привлечение турпотока в Башкортостан. "Гости комплекса смогут участвовать в экскурсиях и сборе урожая с возможностью приобретения продукции", - процитировали Габбасова в корпорации.

Инвестпроект компании "Столыпино" включен в перечень приоритетных. Это дает возможность получить земельный участок в аренду без проведения торгов, реализовать проект с применением особых налоговых льгот и других преференций со стороны государства.