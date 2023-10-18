В Архангельске начал работу детский университет "Арктический Сириус"

В образовательной программе определены три основных направления: культурологическое, про-инженерное и естественно-научное

АРХАНГЕЛЬСК, 18 октября. /ТАСС/. Проект детского университета "Арктический Сириус" начал работу в Северном Арктическом федеральном университете (САФУ) в Архангельске, его основой стал Центр дошкольного образования "СОВА" ("Современный образовательный вектор Арктики"), сообщили ТАСС в пресс-службе вуза. В образовательной программе Центра определены три основных направления: культурологическое, про-инженерное и естественно-научное.

"Проект "Сетевой детский университет "Арктический Сириус" ориентирован на наших детей - молодое поколение, живущее на Севере, на раскрытие их потенциала, - приводит пресс-служба слова ректора САФУ Елены Кудряшовой. - Мы понимаем, для того чтобы в университет приходили талантливые и заинтересованные в личностном росте ребята, необходимо формирование общего фундамента развития, создание комфортных условий для воспитания и обучения детей на основе преемственных связей: семья - университет - город - страна - мир. А также создание условий для формирования познавательного интереса и предпосылок к инженерной мысли через инструменты дополнительного образования в соответствии с возрастными возможностями детей".

"Арктический Сириус" - проект университета и правительства Архангельской области, построенного на принципах непрерывности образования, выявления и поддержки талантливых детей. Как отметила ректор, университет ставит задачу организовать работу с детьми с самого раннего возраста. В детском саду занимаются с детьми по методу Монтессори, работает Университетская гимназия, в составе вуза несколько учреждений среднего профессионального образования. "Поэтому связать все элементы образовательной среды, начиная с дошкольного и заканчивая университетом "серебряного возраста" - вызов для САФУ, который мы приняли", - цитирует Кудряшову пресс-служба.

Арктиковедение в "СОВА"

Впервые с младшего детского возраста педагоги будут работать над формированием инженерного мышления: в рамках про-инженерного вектора малышей вовлекают в техническое творчество, конструирование. Маленькие инженеры в игровой форме учатся использовать современные технологии и знакомятся с оборудованием. В ходе занятий ребята будут посещать предприятия и Технопарк САФУ, где увидят, как работает современное оборудование. В центре дошкольного образования акцент сделан на местном арктическом материале в авторском программе "Северята". Часть ее - модуль "Арктиковедение", в котором дети знакомятся с Севером, его животным и растительным миром, климатом, арктическими профессиями. В группах оборудованы отдельные "природные уголки", рассказывающие о родном крае и его особенностях. Занятия будут проходить и в музее Природы Арктики САФУ.

В рамках культурологического вектора дети учат иностранные языки и знакомятся с культурой дружественных стран. Пока в списке изучаемых языков английский и немецкий, в ближайшем будущем планируется добавить китайский.

Значительное место в программе Центра уделено развитию физических способностей ребенка. В своей работе педагоги используют оборудование 3D-физкультура, оно учитывает особенности формирования произвольных движений у детей в сложно организованном пространства.