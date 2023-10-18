Власти Липецкой области отремонтировали шесть сельских дорог в рамках госпрограммы

Всего на сельских территориях живут более 400 тыс. человек, что составляет 37% населения области

ЛИПЕЦК, 18 октября. /ТАСС/. Власти Липецкой области в текущем году отремонтировали шесть автомобильных дорог в сельской местности по госпрограмме. Об этом сообщил журналистам губернатор Игорь Артамонов.

Он напомнил, что всего на сельских территориях живут более 400 тыс. человек, что составляет 37% населения области. "В Добровском и Краснинском районах в этом году в рамках госпрограммы велось строительство, реконструкция и ремонт шести автодорог, пять из них - в Добровском районе и одна в Краснинском", - пояснил Артамонов. Пять дорог, как заметил губернатор, относятся к трассам местного значения, причем две из них были построены, две реконструированы, а одна - капитально отремонтирована.

"В Краснинском районе реконструкция дороги началась в 2022-м и в нынешнем году продолжилась, это дорога регионального значения", - пояснил Артамонов.

Глава региона напомнил, что госпрограмма по комплексному развитию сельских территорий подразумевает на текущий год финансирование в объеме свыше 500 млн рублей и охватывает практически все сферы жизни села.

"Это позволяет заметно улучшать условия жизни на селе, что положительно сказывается не только на социальном развитии территорий, но и росте их экономического потенциала", - пояснил Артамонов. Конкретно на работы по дорогам из бюджетов всех уровней по программе было выделено более 250 млн рублей. Общая протяженность трасс составила 11,6 км.