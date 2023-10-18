В Брянском театре драмы заменили сценическое оборудование, которому больше 50 лет

У театра появились диммерные стойки управления, рабочая станция оператора, пульт управления постановочным освещением, светильники рабочего, дежурного освещения

БРЯНСК, 18 октября. /ТАСС/. Новое световое оборудование установили в Брянском областном театре драмы им. А. К. Толстого, некоторые механизмы сценического пространства не ремонтировались и не менялись уже больше полувека. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

"В этом году театр драмы закупил и установил новое световое сценическое оборудование. В Брянском театре, который имеет свои традиции и которому в 2026 году исполнится 100 лет, некоторое оборудование, механизмы сценического пространства не ремонтировали и не меняли уже больше полувека. Существующий комплекс постановочного освещения морально и технически устарел", - говорится в сообщении.

Выполнены работы по демонтажу старого и установке нового оборудования. У театра появились диммерные стойки управления, рабочая станция оператора, пульт управления постановочным освещением, светильники рабочего, дежурного освещения. Сейчас проводится работа по корректировке световых партитур спектаклей.

Проект по модернизации сложной структуры театрального освещения разработан в 2019 году, он будет реализовываться и дальше. "Это второй этап модернизации постановочного освещения", - рассказали ТАСС в Брянском областном театре. Проходит реконструкция при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Брянской области.

Как сообщил ТАСС исполняющий обязанности руководителя департамента культуры Брянской области Юрий Сатюков, в этом году планируется затратить на ремонт областного театра 38 млн рублей, в следующем - 28 млн.