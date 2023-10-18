Снегурочка из Костромы впервые посетит парад Дедов Морозов в Тверской области

Она примет участие в выборе победителя парада

ТВЕРЬ, 18 октября. /ТАСС/. Костромская Снегурочка впервые посетит фестиваль "Парад Дедов Морозов" в Лихославльском муниципальном округе Тверской области, который будет проходить 16 декабря. Она поможет выбрать победителя парада, сообщила ТАСС начальник управления информационного обеспечения, связей с общественностью и туризма администрации округа Дарья Баженова.

"В этом году мы приглашаем Дедов Морозов из других муниципальных образований Тверской области и регионов России. Победителя "Парада Дедов Морозов" будет помогать выбирать российская Снегурочка из Костромы, которая впервые приезжает к нам в качестве гостя", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, самым ярким моментом праздника традиционно станет шествие, где Деды Морозы со своей сказочной свитой и Снегурочками пройдут одной колонной.

В рамках состязаний каждый участник должен подготовить развлекательно-игровую программу для гостей. Вместе с костромской Снегурочкой определять победителя будет Луми Тайкури - главный зимний волшебник "Тверской Карелии", как называют Лихославльский округ из-за проживающих здесь более 400 лет карел.

На фестивале каждый желающий также сможет поучаствовать в мастер-классах, посетить домик Луми Тайкури и ремесленную ярмарку. Завершится праздник зажиганием огней на главной новогодней елке и хороводом с участниками парада.

Парад Дедов Морозов пройдет 16 декабря на территории этнокомплекса "Мяммино". В 2023 году фестиваль занял третье место в финале окружного этапа международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards СЗФО и ЦФО как лучшее уличное театрализованное представление.