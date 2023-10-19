Сихотэ-Алинский заповедник присоединился к программе учета углерода

Экспериментальная площадка заложена в массиве рододендронового дубняка

ВЛАДИВОСТОК, 19 октября. /ТАСС/. Крупнейший на Дальнем Востоке Сихотэ-Алинский заповедник присоединился к программе изучения баланса выбросов и поглощения углерода консорциума "Российские инновационные технологии мониторинга (РИТМ) углерода". Как сообщил ТАСС научный сотрудник заповедника Михаил Сало, экспериментальная площадка заложена в массиве рододендронового дубняка.

"Эти данные будут влиять на принятие экономических и политических решений, в первую очередь направленных на регулирование потоков углерода. Мы должны понимать, сколько мы выбрасываем углерода, а сколько поглощаем, чтобы поддерживать баланс. В Сихотэ-Алинском заповеднике экспериментальная площадка заложена в массиве рододендронового дубняка. Сейчас площадка полностью описана", - рассказал Сало.

В дирекции заповедника уточнили, что его уникальность как экспериментальной площадки заключается в том, что замеры здесь проводят в широколиственных лесах, кедровниках и в прибрежной полосе Японского моря. Это единственная площадка в проекте с такой формацией.

Цель проекта "РИТМ углерода" - разработать национальную систему мониторинга пулов углерода и создать систему учета данных по потокам парниковых газов и бюджету углерода. В проекте участвуют 18 научных центров и институтов Российской академии наук (РАН), два университета и Рослесинфорг.

Работа по обустройству климатических полигонов проводится в рамках Важнейшего инновационного проекта государственного значения (ВИП ГЗ) консорциума "РИТМ углерода", к реализации которого Минэкономразвития РФ приступило в 2022 году. Как ранее сообщал первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов, результаты ВИП ГЗ будут использоваться как для планирования адаптации к изменениям климата и оценки ее эффективности, так и для оценки результативности мер декарбонизации, ее социальных и экономических эффектов.

Сихотэ-Алинский заповедник создан в 1935 году и является самым крупным на Дальнем Востоке и в Приморье. Его площадь превышает 400 тыс. га и включает 2,9 тыс. га акватории Японского моря. На этой территории обитают около 390 видов и подвидов птиц, а также занесенные в Красную книгу амурские тигры и другие животные.