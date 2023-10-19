В Калужской области построили бассейн на 700 человек

В церемонии открытия по ВКС принял участие президент Владимир Путин

КАЛУГА, 19 октября. /ТАСС/. Бассейн, который сможет ежедневно принимать до 700 человек, впервые построили в городе Балабаново Калужской области. В церемонии открытия по ВКС принял участие президент Владимир Путин, сообщил глава региона Владислав Шапша.

"Без всякого преувеличения сегодняшнего события с нетерпением ждали все жители Балабаново. Город растет, ему очень нужен был бассейн, люди очень просили построить свой бассейн и спасибо вам [президенту РФ Владимиру Путину] за такой подарок. Ежедневно этот комплекс будет принимать до 700 человек, получился он прекрасный, светлый, с отличной подготовкой, с прекрасной вентиляцией. Молодые ребята будут здесь учиться плавать, опытные спортсмены - готовиться к соревнованиям, что важно, плаванием смогут заниматься маломобильные люди", - сказал Шапша.

Тренером в бассейне будет российский пловец, трехкратный рекордсмен мира, 11-кратный рекордсмен России Николай Скворцов. Пять тренеров будут обеспечивать учебно-тренировочный процесс по плаванию для порядка 300 детей.

Строительство бассейна велось в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" с 2021 года. На него было выделено свыше 251 млн рублей, из них из областного бюджета - более 10 млн рублей.