Ярославская область направит 1 млрд рублей на обновление автобусов в Рыбинске

Обновление транспорта начнется в феврале 2024 года

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Ярославская область направит на приобретение новых автобусов для Рыбинска и Рыбинского района казначейский кредит в размере 1 млрд рублей. Обновление транспорта начнется в феврале 2024 года, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Современные автобусы начнут выходить на маршруты в Рыбинске с февраля следующего года, в Рыбинском районе - во втором квартале 2024. Приобрести новый подвижной состав для этих муниципальных образований планируется за счет областного бюджета, а также специального казначейского кредита в размере 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Рыбинск и Рыбинский район получат низкопольные брендированные автобусы. Они будут оснащены кондиционерами и камерами. В первой партии транспорта, приобретенного за счет казначейского кредита, будет 66 автобусов. Всего на городские и пригородные маршруты на территории Рыбинска и Рыбинского района выйдет 141 новый автобус.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в связи с привлечением кредита из федерального бюджета внес поправки к проекту закона "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" в областную думу.

В апреле в Ярославской области началось обновление подвижного состава общественного транспорта. В Ярославле и Ярославском районе уже работают более 600 новых автобусов. По концессионному соглашению будет закуплено 47 новых трамваев и отремонтировано 45 км рельсов. На маршрутах общественного транспорта также будут работать электробусы.