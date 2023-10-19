Глава Прикамья сообщил, что Пермь поднялась на седьмое место по уровню благоустройства

Показатели улучшились за период с 2018 по 2023 год

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Уровень благоустройства Перми поднялся на седьмое место, согласно данным Министерства строительства и ЖКХ РФ. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе презентации Пермского края президенту РФ Владимиру Путину на международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава".

"Министерство строительства и ЖКХ РФ фиксирует, что Пермь поднялась фактически на седьмое место с 14-го по уровню благоустройства", - сказал Махонин. В пресс-службе губернатора ТАСС пояснили, что речь идет об уровне благоустройства в рейтинге городов-миллионников России. Показатели улучшились за период с 2018 по 2023 год.

По словам главы Прикамья, за время подготовки к празднованию 300-летия Перми, с 2017 года, в городе была реконструирована набережная вдоль реки Камы. "Она носит функциональный спортивный характер - это спортивный кластер, используется жителями для занятий спортом", - отметил губернатор. Также, по словам Махонина, благоустроенные улицы исторического центра Перми стали выглядеть "примерно, как бульварное кольцо в Москве". Кроме того, в нормативное состояние были приведены 42 парка, половина из которых реконструирована силами предприятий и меценатов города.

Пермь - крупнейший город Западного Урала с населением более 1 млн человек - празднует свой 300-летний юбилей в 2023 году. В перечень приоритетных проектов, реализуемых к этой дате, включены 240 объектов в сферах культуры, спорта, здравоохранения и социального обеспечения, образования, транспорта, благоустройства. Программа празднования юбилея Перми включает в себя более 300 крупных мероприятий в самых разных направлениях, которые пройдут в течение 2023 года. По последним данным, объем вложений в празднование 300-летия Перми составляет более 230 млрд рублей.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми 19-22 октября и является одним из флагманских мероприятий программы празднования 300-летия города.