В Ульяновской области первые туристы посетили новый глэмпинг

Гостям предлагают прогулку по форелевой ферме и дегустацию рыбной продукции в гастрозале

УЛЬЯНОВСК, 19 октября. /ТАСС/. Новый глэмпинг в селе Богдашкино Ульяновской области, созданный первым по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства", принял туристов. Об этом сообщил ТАСС руководитель агентства по туризму региона Денис Ильин.

"Глэмпинг в селе Богдашкино стал первым построенным благодаря поддержке по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". В октябре его уже посетили первые туристы. Впечатления у них яркие, гости смогли там не просто отдохнуть, но и порыбачить", - сказал собеседник агентства.

В 2023 году проект "Янтарный ручей" стал одним из 15 победителей регионального конкурса на предоставление субсидий. На его реализацию было выделено 4,3 млн рублей по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Кроме того, в 2023 году экскурсионно-туристический комплекс рыболовного клуба "Янтарный ручей" получил грант на развитие агротуризма в размере 10 млн рублей.

"На территории глэмпинга возведено пять сафари-тентов с летней террасой с возможностью одновременного размещения до 30 человек и шестью спальными местами в каждом. Для посетителей доступна рыбалка", - уточнил Ильин.

Гостям предлагают прогулку по форелевой ферме и дегустацию рыбной продукции в гастрозале. Кроме того, есть возможность принять участие в кормлении форели и карпов. На территории комплекса работает рыбная лавка.

Ильин уточнил, что до конца 2023 года в регионе появится 12 новых глэмпингов по нацпроекту. Регион получил дополнительную поддержку в размере более 142 млн рублей на создание модульных строений для туристического отдыха в Димитровграде, Чердаклинском, Новомалыклинском, Инзенском, Старомайнском районах. Эти инвестиционные проекты получат государственную субсидию и будут реализованы в следующем году.