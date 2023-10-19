19 октября, 14:49

В Кургане открылся новый корпус IT-института

В нем будут готовить порядка 400 специалистов

ТАСС, 19 октября. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и губернатор Курганской области Вадим Шумков открыли новый корпус Курганского госуниверситета (КГУ). После масштабного ремонта в здании разместился IT-институт, где с нового года будут готовить порядка 400 специалистов, сообщил глава региона.

"Здесь заработал IT-институт. Набор пойдет после нового года", - сказал Шумков, уточнив, что в институте будут готовить порядка 400 специалистов в год.

По данным пресс-службы вуза, ранее здание площадью 5,3 тыс. кв. м являлось дворцом культуры. Теперь площадка станет одной из основных точек развития IT-кластера Курганской области. После ремонта здание института представляет многофункциональный центр подготовки обучающихся. "На первом этаже разместились Центр цифрового образования школьников "IT-куб", многофункциональный конференц-зал, центр международного сотрудничества, лингвистический центр, брендированная аудитория Сбербанка. На втором этаже расположены аудитории IT-института. Во втором семестре в этот корпус будет перенесена часть образовательного процесса IT-института КГУ", - рассказали в пресс-службе. 

Теги:
РоссияКурганская областьШумков, Вадим МихайловичФальков, Валерий Николаевич
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