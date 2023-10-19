В Кировской области восстановили нарушенное из-за сильного ветра электроснабжение

Ветер снес крыши зданий в нескольких районах

КИРОВ, 19 октября. /ТАСС/. Специалисты восстановили нарушенное из-за сильного ветра электроснабжение в домах 32 тыс. жителей Кировской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Соколов.

"Два предшествующих дня в Кировской области бушевала непогода. В ночь с 17 на 18 октября сильнейшие порывы ветра оставили без энергоснабжения дома 32 тыс. жителей. Аварийные бригады "Кировэнерго" и "Коммунэнерго" восстановили подачу электроэнергии в нормативные 24 часа", - написал Соколов.

Он рассказал, что 18 октября ветер снес крыши зданий в нескольких районах.

"На двух жилых домах в Аркуле Нолинского района и Филиппове Кирово-Чепецкого района, в ФАПе села Коса Зуевского района и лицее Малмыжа кровли пострадали незначительно. Здесь временно перекрыли крыши, в ближайшую неделю все работы сделают основательно. Основной удар стихии пришелся на Фаленский округ. Кровли значительно пострадали на здании школы с интернатом Фаленок и школы села Святица", - рассказал Соколов.

По его словам, образовательный процесс перестроен для безопасности детей. Предстоят масштабные восстановительные работы. Соколов отметил, что решил выделить средства на ремонт кровель из резервного фонда губернатора.