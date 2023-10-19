Почти 20 змей из Центра реабилитации диких животных переехали в Ленинградский зоопарк

Ядовитых среди них нет, рептилии не представляют опасности для человека

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Почти 20 экзотических змей, среди которых амурский и крысиный полозы и нигрита, передали из московского Центра реабилитации диких животных в Ленинградский зоопарк, сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Специалисты Центра реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы передали 17 змей сотрудникам Ленинградского зоопарка. Большинство змей найдены жителями в подъездах домов или во дворах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что среди переданных змей амурский полоз, крысиный полоз, маисовый полоз (в разных цветовых вариациях), островной полоз, молочная змея синалойская, королевская змея нигрита и королевская змея калифорнийская (разные цветовые морфы). Ядовитых среди них нет, рептилии не представляют опасности для человека. Все змеи попали в центр реабилитации в этом году после обращений жителей на горячую линию. Как правило, рептилии попадают в неестественную для себя среду обитания из-за халатности владельцев, найти которых обычно не получается.

"Специалисты благодарны за то, что, несмотря на понятные опасения, горожане не проявляют жестокость к животным, попавшим в беду, и пытаются помочь. Как правило, найденные рептилии находятся в состоянии переохлаждения, испытывают сильный стресс, нередки переломы и другие травмы", - отметили в пресс-службе.

При обнаружении змеи в неестественной для нее среде, надо позвонить на горячую линию единой справочной службы правительства Москвы: +7(495)777-77-77.