В Петербурге представили более 100 зеркальных экспонатов XVIII-XX веков

Также впервые выставляется стол, выполненный по проекту Огюста Монферрана, столешница которого сделана из зеркала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Выставку "С той стороны зеркального стекла...". Зеркала в собрании Государственного музея истории Санкт-Петербурга" открыли в особняке Румянцева. Как рассказала корреспонденту ТАСС директор музея-особняка Татьяна Шмакова, посетители впервые смогут увидеть многие экспонаты XVIII-XX веков, в том числе и золоченый стол с зеркальной столешницей, выполненный по проекту Огюста Монферрана.

"Впервые перед очами наших посетителей предстанут два зеркала 1884 года, находящиеся в Зеленой гостиной. Именно с них зародилась идея этой выставки - в результате сегодня у нас представлено 115 вещей из фондов Государственного музея истории Санкт-Петербурга: от дамской сумочки до самого большого зеркала Петербурга. Также впервые выставляется особый для нас экспонат - стол, выполненный по проекту Огюста Монферрана, столешница которого сделана из зеркала", - поделилась Шмакова.

По ее словам, зеркала из Зеленой гостиной давно ждали возможности "выйти в свет". Они тесно связаны с последней перестройкой особняка, когда специально для переехавших туда внука Николая I и его жены архитектор Александр Степанов подготовил и реализовал проект реконструкции дома. Выставка занимает сразу шесть парадных залов особняка Румянцева и содержит детали декора интерьеров, малые пластические и посудные формы, эскизы, живописные произведения, туалетные столики, трюмо и многое другое. Отдельный раздел экспозиции посвящен истории создания и производства зеркал.

Об особняке

Особняк был построен в 1740-х годах, как предполагают некоторые историки, князьями Голицыными. Граф Румянцев приобрел дом лишь в 1802 году. В 1824 году архитектор Глинка по заказу Румянцева оформил здание мощным, выдвинутым вперед 12-колонным портиком. В тимпане фронтона был помещен горельеф "Аполлон Мусагет на Парнасе в окружении девяти муз и матери их Мнемозины", выполненный скульптором Мартосом. В 1826 году Румянцев умер. Перед смертью он поручил младшему брату перестроить особняк со всеми его коллекциями под музей. 28 мая 1831 года там открылся первый в России частный публичный музей.

О музее

В комплекс Государственного музея истории Санкт-Петербурга входят Петропавловская крепость, особняк Румянцева на Английской набережной, Музей-квартира А. А. Блока, Музей С. М. Кирова, Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, Музей печати, Музей петербургского авангарда и Шлиссельбургская крепость Орешек. В фондах музея хранится более 1,3 млн экспонатов, отражающих историю города с момента его основания.