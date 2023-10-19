Бывший завод "Кристалл" в Калуге планируют отреставрировать к 2026 году

Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения

КАЛУГА, 19 октября. /ТАСС/. Часть бывшего здания завода "Кристалл", который входит в состав ансамбля казенного винного склада и бывшего завода в Калуге, относящегося к началу XX века и признанного объектом культурного наследия регионального значения, планируют реконструировать к 125-летию завода в 2026 году. Будет обустроено арт-пространство, в здании планируют воссоздать своды Монье без использования железобетона, сообщил ТАСС собственник здания Андрей Нефедов.

"Планируем к 2026 году завершить работы, хотя в проекте заявлен срок - 2027 год, но будем стараться успеть сдать раньше - к 125-летию. Зависит от того, как быстро мы пройдем государственную экспертизу по реконструкции объекта культурного наследия. Мы хотим восстановить своды Монье, чтобы они не были декоративными без железобетона, потому что в начале XX века бетон не был еще изобретен. Мы попробовали сделать раствор, аналогичный тому, который применяли при строительстве", - сказал собеседник агентства.

В мае 2023 года новые собственники приобрели часть от комплекса зданий бывшего завода, где в 2022 году рухнула крыша. Планируется, что в главном здании будут располагаться жилье и коммерческие помещения, кроме этого территорию бывшего завода благоустроят, планируется создать современную инфраструктуру.

В четверг в Калуге стартовала стратегическая сессия по развитию арт-квартала "Кристалл 2.0", во время которой эксперты, урбанисты, архитекторы, среди них архитектор городского пространства "Искра" в Туле Роман Устименко, предложили варианты наполнения и благоустройства территории бывшего завода, в том числе создать на территории завода мужской клуб, музей русской водки с технологией дополнительной реальности, рестораны.

Брендовый калужский завод "Кристалл", который производил алкоголь, был построен по типовому проекту в 1901 году. В 1914 году, когда был введен сухой закон, предприятие приостановило работу до 1925 года. В Великую Отечественную войну завод производил, в частности, коктейли Молотова. В 2010 году предприятие обанкротилось и закрылось. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.