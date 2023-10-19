В порту Туапсе приостановят движение судов 21 октября в связи с учениями

Власти призвали жителей и гостей города соблюдать спокойствие

КРАСНОДАР, 19 октября. /ТАСС/. Новороссийская военно-морская база проведет 21 октября тренировочные стрельбы в акватории порта Туапсе, в связи с этим будет временно приостановлено движение судов, в том числе маломерных. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации Туапсинского района.

"21 октября с 11:00 до 13:00 в акватории морского порта Туапсе силами Новороссийской военно-морской базы будет проводиться проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб. В связи с этим в акватории порта закроют движение судов, в том числе маломерных", - говорится в сообщении.

Власти призвали жителей и гостей города соблюдать спокойствие.