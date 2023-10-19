В Кировской области введут материальную поддержку семей за рождение первенца

Глава региона Александр Соколов отметил, что в области создана служба сертифицированных нянь, есть возможность бесплатного обучения и переквалификации женщин, а при рождении ребенка выдают подарочные наборы с необходимыми для новорожденного вещами

КИРОВ, 19 октября. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют предусмотреть материальную поддержку семей за рождение первого ребенка. Об этом сообщил глава региона Александр Соколов в ходе круглого стола экспертного института социальных исследований "Семейные ценности и ценность семьи".

"Я на следующей неделе собираюсь внести [в заксобрание] конкретный пакет предложений по финансовой поддержке семьи при рождении первого ребенка в Кировской области. Решиться на рождение первого ребенка - это как совершить прыжок с парашютом, мы хотим помочь [будущим родителям] сделать первый шаг", - сказал Соколов, не уточнив размер предполагаемой помощи.

"Мы развиваем инфраструктуру, строим жилье, чтобы жители региона оставались здесь, создавали семьи, воспитывали детей. Вокруг этого все строится в нашем регионе", - отметил губернатор, добавив, что в области создана служба сертифицированных нянь, есть возможность бесплатного обучения и переквалификации женщин, а при рождении ребенка выдают подарочные наборы с необходимыми для новорожденного вещами.