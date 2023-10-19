В Твери открылась выставка "Небо Родины"

Она посвящена 50 летчикам, которые погибли при выполнении боевых задач в годы Великой Отечественной войны

ТВЕРЬ, 19 октября. /ТАСС/. Выставка "Небо Родины", посвященная 50 летчикам, которые погибли при выполнении боевых задач в годы Великой Отечественной войны, открылась в мультимедийном историческом парке "Россия - Моя история" (РМИ) в Твери. Об этом сообщил в пресс-службе РМИ.

"Выставка посвящена советским летчикам, защищавшим нашу страну в годы Великой Отечественной. Экспозиция рассказывает о судьбах 50 пилотов, установленных активистами поискового движения России и поисковиками стран СНГ. Это летчики, чей возраст на момент гибели составлял от 19 до 37 лет, удостоенные высших званий и те, кто не успел получить наград", - говорится в сообщении.

На выставке в том числе рассказывается о Герое Советского Союза, старшем лейтенанте Петре Еремееве, первом летчике в истории Великой Отечественной войны, совершившем ночной воздушный таран вражеского бомбардировщика, а также о младшем лейтенанте, летчике 272-го истребительного авиационного полка Павле Лисовском. Оба красноармейца в 1941 году не вернулись с боевого задания. В 2020 году в Осташковском и Старицком районах Тверской области поисковики обнаружили места падения их самолетов и останки летчиков.

"В экспозиции представлены одежда летчиков периода Великой Отечественной войны, предметы летной навигации, летные книжки, личные вещи, награды и знаки отличия, а также материалы, поднятые в местах падения самолетов", - добавили в РМИ.

Бои на территории Тверской (Калининской) области развернулись через десять дней после начала Великой Отечественной войны. 5 июля 1941 года гитлеровцы захватили город Себеж (теперь относится к Псковской области), а к октябрю того же года во временной оккупации оказались 38 районов. Проведенные войсками Западного и Калининского фронтов наступательные и оборонительные операции имели огромное стратегическое значение для достижения перелома в пользу Красной Армии на всем советско-германском фронте.

Поисковая работа в Тверской области ведется с 1988 года. За это время были захоронены более 70 тыс. останков погибших защитников Отечества, установлено более 5 тыс. имен пропавших без вести красноармейцев.