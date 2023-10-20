Фонды храма и приюта в Сириусе ликвидировали после нецелевого расходования пожертвований

Деньги, в частности, расходовались на покупку алкоголя, оплату ресторанов и проживание в отелях

КРАСНОДАР, 20 октября. /ТАСС/. Адлерский районный суд Сочи удовлетворил иск управления Министерства юстиции России по Краснодарскому краю о ликвидации на федеральной территории Сириус фонда храма Нерукотворного образа Христа Спасителя, руководство которого уличили в нецелевом использовании средств прихожан. Об этом сообщается в картотеке дел суда. Также вступило в силу решение о ликвидации еще одного аффилированного фонда "Приют Святого Ионна Предтечи".

"Вынесено решение по делу. Административный иск удовлетворен", - говорится в картотеке.

Также в деятельности фонда выявили факт снятия с расчетных счетов в 2021 и 2022 годах более 1,8 млн рублей, которые передали в подотчет генеральному директору Сурену Эксузяну. В ответе межрайонной инспекции ФНС России №8 по Краснодарскому краю на запрос регионального управления Минюста, имеющемся в распоряжении ТАСС, говорится, что во время разбирательств по этому поводу Эксузян подал налоговые декларации и уплатил в бюджет с указанной суммы налог на доходы физических лиц, признав тем самым, что денежные средства поступили в его личное распоряжение. Также при проведении проверки уполномоченными ведомствами помещений фонда, предназначенных для прихожан, установлены нарушения санитарных требований, отсутствие ремонта, отопления, водоснабжения, и иных коммуникаций.

Ранее с иском в суд о ликвидации фонда Нерукотворного образа Христа Спасителя обратилось управление Министерства юстиции России по Краснодарскому краю. В деятельности фонда выявили факты нецелевого использования денег, которые жертвовали прихожане. Только за 2021 и 2022 годы на счета фонда поступили 3 млн рублей. При этом крупные суммы расходовались на покупку алкоголя, одежды, продуктов питания, оплату ресторанов и проживание в отелях.

Фонд был зарегистрирован еще в 2011 году. Кроме того, вступило в силу и решение о ликвидации еще одного фонда, возглавляемого Эксузяном. Так, в апреле 2023 года Адлерский районный суд Сочи уже выносил решение о ликвидации Краснодарского регионального общественного благотворительного фонда "Приют Святого Ионна Предтечи". Рассмотрев апелляционную жалобу, Краснодарский краевой суд оставил решение в силе.

Ликвидация второго фонда

Согласно решению суда, имеющемуся в распоряжении ТАСС, фонд существовал с 2005 года. Инициатором его ликвидации также выступило региональное управление Минюста, которое при проведении проверки выявило уклонение от уставной деятельности, отсутствие утвержденных благотворительных программ и снова нецелевого использования пожертвований. Так, например, установлены факты выдачи под отчет денежных средств руководству фонда, при этом отсутствуют документы, обосновывающие данную выдачу.

"Кроме того, выявлен факт систематического нецелевого использования денежных средств на оплату электроэнергии, потребляемой не непосредственно фондом, а всем комплексом недвижимого имущества, расположенного по адресу регистрации фонда (храм, недвижимость, принадлежащая руководителю фонда). Вместе с тем, за проверяемый период у фонда отсутствуют документы, подтверждающие факты финансово-хозяйственной деятельности (расходование денежных средств на оказание материальной помощи гражданам, обеспечению нуждающихся и малоимущих граждан продуктами питания, одеждой и обувью, медицинскими и лекарственными препаратами, приобретение продуктов питания для организации обедов нуждающимся, выплату заработной платы)" , - говорится в тексте решения суда.

После вынесения судебных решений, изобличающих нецелевое расходование пожертвований прихожан, руководство фондов в Telegram-канале "Приюта Святого Ионна Предтечи" призывает граждан к проведению несанкционированных собраний в общественных местах и инициирует сбор подписей под обращениями в адрес президента. Сам Эксузян распространяет в интернете видеообращения. Как сообщает пресс-служба Сочинской епархии, в своих обращениях он распространяет клевету, преследует собственные цели, предпринимает попытки манипулировать общественным сознанием и чувствами верующих.

В июне 2023 года Эксузян распространил через социальные сети видео якобы от имени общины храма Нерукотворного образа Христа Спасителя о том, что в Сириусе планируют снести здания храмового комплекса, которые используются как приюты для пожилых людей. В пресс-службе Федеральной территории сообщали, что информация о намерении снести сам храмовый комплекс не соответствует действительности. Ведутся судебные разбирательства в части самостроев. В пресс-службе Сочинской епархии в свою очередь сообщали, что спорные объекты строились на пожертвования, при этом находятся в собственности частных лиц, в том числе Эксузяна, однако какая-либо социально полезная деятельность в этих зданиях не ведется.