Гладков: более 10 библиотек модернизировали в Белгородской области по нацпроекту

Губернатор региона отметил, что речь идет о библиотеках в Чернянском и Корочанском районах, Прохоровке и Белгороде

БЕЛГОРОД, 20 октября. /ТАСС/. Власти Белгородской области модернизировали и привели к единому модельному стандарту по нацпроекту "Культура" 13 библиотек. Об этом сообщил журналистам губернатор Вячеслав Гладков.

"Продолжаем реализацию нацпроекта "Культура", сегодня у нас в области работает 13 модельных библиотек, из них 4 введены в эксплуатацию в нынешнем году", - сказал Гладков. Он пояснил, что речь идет о библиотеках в Чернянском и Корочанском районах, Прохоровке и Белгороде.

"По статистике в новых модельных библиотеках читателей на 25% больше, чем в среднем по другим библиотекам, будем дальше продолжать работать в этом направлении", - отметил Гладков.

В свою очередь, в пресс-службе главы региона в качестве примера модернизации библиотечной сети привели Бехтеевскую сельскую библиотеку в Корочанском районе. На ее развитие было направлено порядка 5,8 млн рублей, из них 5 млн рублей - из федерального бюджета. Книжный фонд пополнился более чем на 1 тыс. экземпляров. Были улучшены условия для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Также в помещении изменилось внутреннее пространство, установлено новое оборудование, организованы компьютерные места с выходом в интернет. Аналогичные работы провели и в других библиотеках, приведенных к единому модельному стандарту.