Жительница Башкирии нашла боровик весом почти 1 кг

Гриб обнаружила воспитатель детского сада из Бирска

ТАСС, 20 октября. Воспитатель детского сада из Бирска нашла гриб весом почти 1 кг. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации района.

"Любителю тихой охоты из Бирска повезло на огромный гриб. Она поделилась фотографией найденного большого боровика весом 940 г", - отмечается в сообщении.

По данным администрации района, Светлана Байназова работает воспитателем в детском саду №13 "Звездочка". Огромный боровик она нашла в Мишкинском районе, недалеко от деревни Сосновка.

"Вся семья нашла удовольствие в его приготовлении и съела его с большим удовольствием", - говорится в сообщении.