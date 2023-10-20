Это первая подобная нейросеть, которую создадут в регионе

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 октября. /ТАСС/. Гости выставки "Россия" смогут создать цифровой пейзаж Карелии с помощью разработанной в регионе технологии на основе искусственного интеллекта, рассказал в своем Telegram-канале руководитель Ассоциации предприятий IT и робототехники республики Борис Валит.

"В павильоне нашей республики на ВДНХ каждый посетитель с помощью современных технологий искусственного интеллекта сможет нарисовать картину о Карелии и сохранить ее на память. Это отличная возможность узнать больше о культуре и природе нашей земли", - написал он.

Как пояснил ТАСС Валит, это первая подобная нейросеть, которую создадут в регионе. Разработчики уже завершают ее обучение. "Ребята активно занимаются ее обучением, чтобы она понимала и стили, и сюжеты, которые задаются: загружают изображения, дают текстовые запросы, чтобы она понимала, что и к чему относится", - сказал он.

Процесс создания цифровой картины будет проходить в несколько этапов: сперва нужно выбрать основной сюжет, затем нарисовать простой эскиз с помощью интерактивного экрана - его доработает нейросеть, а после - выбрать стилистику. В итоге автору предложат четыре готовых изображения на выбор, которые можно получить по электронной почте.

Помимо цифровых пейзажей Карелия представит на ВДНХ цифровой аватар республики, которому дали имя Айно. По данным официальной страницы администрации главы Карелии во "ВКонтакте", его лицом стала сотрудница музея-заповедника "Кижи" Марина Ноженко. Кроме того, гостей выставки-форума познакомят с достопримечательностями региона в виртуальном формате. Для этого на стенде разместят зону с VR-очками.

Президент РФ Владимир Путин 29 марта подписал указ, поручив провести международную выставку-форум "Россия" для демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействия дальнейшему международному сотрудничеству. Мероприятие будет проходить с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Свои экспозиции представят все регионы России.