В Калининграде археологи нашли фундамент арсенала крепости "Фридрихсбург" XVII века

При раскопках также обнаружили деревянную обложку в кожаном переплете с тиснением

КАЛИНИНГРАД, 20 октября. /ТАСС/. Специалисты Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) совместно с калининградской компанией "Наследие" в ходе раскопок на территории крепости "Фридрихсбург" XVII века в Калининграде (ранее Кенигсберг) обнаружили фундамент ее арсенала. Об этом сообщили в управлении администрации Санкт-Петербурга.

"Археологи ИИМК РАН установили, что в центральной части крепости сохранился фундамент самой большой крепостной постройки - арсенала на уровне как минимум булыжной ливневки, а местами - на 3-4 кирпича выше ее. Нижняя часть фундаментов законсервирована в начале ХХ века слоем песка толщиной от 1 до 1,5 м. По словам специалистов, следует ожидать открытия и других построек", - говорится в сообщении.

При раскопках также обнаружили деревянную обложку в кожаном переплете с тиснением ориентировочно XVII - начала XVIII века. Надпись Summa ber das Alte Testament в переводе с немецкого языка означает "Краткое содержание Ветхого Завета". На обложке сохранились латунные застежки.

Крепость "Фридрихсбург" - сооружение бастионного типа. Основана в 1657 году по приказу великого курфюрста Фридриха Вильгельма для контроля реки Прегель. Крепость неоднократно перестраивалась. Во дворе ее в разные годы были построены казармы, складские помещения, арсенал, мастерские, комендатура, караульное помещение, тюрьмы, кирха, таможенная служба.

В 1697 году крепость Фридрихсбург трижды посетил Петр I. Здесь он изучал фортификацию и бомбардирское дело. После возвращения в Россию по его приказу на острове Котлин было построено несколько фортов - Кроншлот, Цитадель и Александр-шанец. Образцом для них служила крепость Фридрихсбург. В середине XIX века она была модернизирована и включена в состав второго вального обвода Кенигсберга. В 1910 году крепость перестала быть военным объектом, и ее снесли. Доныне сохранились построенные в 1852 году ворота и кирпичная казарма у восточной оборонительной стены юго-восточного бастиона.

Крепость, связанная с именем Петра I, имеет мемориальное значение для российской истории. На ее территории расположена экспозиция Музей Мирового океана. Объект поставлен на охрану как единый комплекс вместе со рвами и бастионами. Для археологических исследований выделены отдельные участки внутри крепости.