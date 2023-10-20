В Новгородской области в 2024 году проведут первый молодежный форум им. Державина

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 октября. /ТАСС/. Молодежный форум, посвященный Гавриилу Державину, пройдет в Чудовском районе Новгородской области в 2024 году. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Никитин на выездном заседании правительства.

"У нас не существует ни одного молодежного форума в регионе, кроме форсайта. Предлагаю такой молодежный форум в виде палаточного лагеря сделать в усадьбе "Званка" в следующем году в пилотном режиме. Мы говорили с министром юстиции, и коллеги нас тоже обещали поддержать. Безусловно, ключевым здесь будет университет: юристы, археологи, историки, гуманитарии. Там много, кому нужно будет включиться", - сказал Никитин.

Молодежный форум планируется провести на территории усадьбы "Званка", в которой жил писатель и государственный деятель Державин. Глава региона сообщил, что подготовительные работы уже начались.

"Это будет не пионерский лагерь, а крупное форумное мероприятие. Доступ в усадьбу непростой, но надо это место обживать, чтобы на неделю-две летом туда приезжали студенты, вспоминали творчество Гавриила Романовича, обсуждали юридические вопросы. Не обязательно обсуждать их применительно к истории, можно, учитывая интерес коллег из министерства юстиции, и современные проблемы обсуждать со студентами юридических специальностей. Ассоциацию юристов нужно подключить", - добавил губернатор.

Ректор НовГУ им. Ярослава Мудрого Юрий Боровиков отметил, что на форум планируется приглашать крупных федеральных экспертов. Он подчеркнул, что Державин был поэтом, а потому "было бы логично рассмотреть возможность участия филологов и лингвистов в форуме".