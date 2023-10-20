В Ленобласти запустят комплекс по производству протезов

Помимо производства, комплекс будет включать центры диагностики, реабилитации, лечебной физкультуры и адаптации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Комплекс по производству высокотехнологичных протезов запустят во Всеволожском районе Ленобласти. Планируется, что его производственные мощности закроют потребности реабилитационных центров Северо-Западного федерального округа, сообщила пресс-служба администрации области.

"Ленобласть возьмется за создание производства протезов, чтобы закрыть потребность всех детских и взрослых реабилитационных центров Северо-Запада. Принципиальная позиция - обеспечить современное производство отечественным оборудованием и комплектующими. Провел первое установочное совещание, определили, что производство и комплекс необходимых сопутствующих зданий можно разместить во Всеволожском районе, привлечем к работе Мультицентр", - привели в пресс-службе слова губернатора Александра Дрозденко.

Уточняется, что, помимо производства, комплекс будет включать центры диагностики, реабилитации, лечебной физкультуры и адаптации, мастерскую по настройке и ремонту, гостиничный комплекс. Все это позволит научить людей применять возможности протезов и полностью вернуть их в социум. На производство планируют привлекать специалистов, которые сами будут использовать протезы.