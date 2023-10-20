Пространство у пруда в Белой Холунице Кировской области благоустроили по нацпроекту

Здесь создали пешеходную зону, игровую площадку для детей и лодочную станцию с причалом

КИРОВ, 20 октября. /ТАСС/. Проект по благоустройству пространства у пруда в Белой Холунице по нацпроекту досрочно завершили в Кировской области. Здесь создали пешеходную зону, игровую площадку для детей и лодочную станцию с причалом, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Соколов.

"Серьезный проект благоустройства сдали раньше срока. Сегодня вместе с замминистра строительства и ЖКХ России Алексеем Ересько и депутатом Госдумы Рахимом Азимовым открыли в центральной части города новое общественное пространство. Проект "Блокчейн. Сады Белой Холуницы" - победитель всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов и исторических поселений", - написал Соколов.

Он отметил, что пространство вокруг Белохолуницкого пруда - одно из любимых мест отдыха жителей. "Здесь привели в порядок территорию, создали пешеходную зону, павильон с торговыми объектами, игровую площадку для детей, лодочную станцию с причалом и многое другое", - сообщил губернатор.

По данным правительства области, в пятницу Алексей Ересько посетил также детский парк имени А. С. Пушкина и Соборную площадь в Слободском, которые благоустроили по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". В детском парке обновили дорожки, установили игровые и спортивные объекты, освещение и видеонаблюдение, провели озеленение. На Соборной площади обновили покрытие, фонтан, освещение, установили скамейки, детский игровой комплекс. Кроме того, специалисты отремонтировали колокольню и колоннаду Преображенского монастыря.

В этом году проект благоустройства городского парка в Слободском стал победителем Всероссийского конкурса проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Работы начнутся в 2024 году. Также по программе капремонта в городе обновляют фасады зданий, ремонтируют дороги, строят новую поликлинику.