В Новосибирске открылась первая в России выставка художников с деменцией

Программой мероприятия предусмотрен лекторий, возможность проверить здоровье и консультации врачей для желающих

НОВОСИБИРСК, 20 октября. /ТАСС/. Первая в России выставка картин "Главное помнить", созданных страдающими деменцией людьми, открылась в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"Цель выставки - привлечь внимание к теме деменции и показать, как деменция влияет на жизнь людей, и как мы можем поддержать их. В рамках выставки мы представляем произведения искусства, которые отражают течение [заболевания] на разных стадиях", - передает пресс-служба Минздрава Новосибирской области слова организатора Алены Ковешниковой с открытия.

Выставку она организовала в паре с художницей и арт-терапевтом Ксенией Люшаковой. Название "Главное помнить" - фраза матери Ксении. Мероприятие проходит в галерее кинотеатра "Победа" в центре города.

В министерстве подчеркнули, что ранее подобные выставки в России не проходили. Программой мероприятия предусмотрен лекторий, возможность проверить здоровье и консультации врачей для желающих.

"Система здравоохранения, социальная служба готовы помогать родственникам таких пациентов, обучать, чтобы они не чувствовали себя одинокими и знали, как себя вести, на что реагировать, чем заниматься с таким человеком. На выставке будут работать наши специалисты, подскажут, как сохранить себя на долгие годы и ментально, и физически", - цитирует пресс-служба замначальника регионального Минздрава Елену Аксенову.