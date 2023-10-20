20 октября, 17:05

Пропускная способность аэропорта Анапы увеличилась втрое после модернизации

Модернизированный пункт пропуска оснащен необходимым современным оборудованием, комплексом технических средств для организации пограничного

КРАСНОДАР, 20 октября. /ТАСС/. Комплексная модернизация пропускного пункта в международном аэропорту Анапы им. Коккинаки (Витязево) завершена, пропускную способность терминала удалось увеличить втрое - до 160 пассажиров в час, сообщается в Telegram-канале Министерства транспорта РФ.

"В Краснодарском крае завершена комплексная модернизация воздушного пункта пропуска в международном аэропорту Анапа (Витязево). Пропускная способность модернизированного международного терминала увеличится почти втрое и составит до 160 пассажиров в час", - говорится в сообщении.

Модернизированный пункт пропуска оснащен необходимым современным оборудованием, комплексом технических средств для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля.

Комиссия с участием сотрудников государственных контрольных органов признала, что пункт пропуска соответствует всем необходимым требованиям и готов к эксплуатации.

Аэропорт Анапа им. Коккинаки - международный аэропорт федерального значения, площадь аэровокзального комплекса составляет 11 800 кв. м. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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