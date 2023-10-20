В Ростове-на-Дону прошел хакатон, в котором приняли участие более 800 человек

Среди участников были студенты Донецкого национального технического университета

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 октября. /ТАСС/. Более 800 человек стали участниками осеннего хакатона, который открылся на базе опорного вуза Ростовской области - Донского государственного технического университета. Впервые в очном формате в форуме участвуют студенты Донецкого национального технического университета. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела по делам молодежи администрации Ростова-на-Дону Андрей Бганцев.

"Заявки подали более 800 человек, из них около 400 человек принимают участие в очном формате, остальные - в режиме онлайн. С каждым годом число участников растет. <...> Есть две команды более профессионального уровня знаний в сфере IT, в которые входят студенты из Донецкого национального технического университета. Ранее в очном формате они не принимали участие в хакатоне", - сказал Бганцев.

По его словам, мероприятие пройдет с 20 по 22 октября в формате непрерывной 48-часовой проектной работы. В хакатоне примут участие ИТ-разработчики из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Севастополя, Перми, Тюмени, Барнаула и других городов России.

"У участников будет прямое взаимодействие с представителями около 15 ведущих IT-компаний, работающими на площадке, с которыми можно будет познакомиться и получить шанс на стажировку, а в дальнейшем и на работу. Основная задача форума - создание площадки для дальнейшего трудоустройства", - добавил собеседник агентства.

Форум проводится при поддержке Агентства развития гражданских инициатив Ростовской области и АНО "Развитие ИТ-образования". Команды, которые успешно решат предложенные кейсы, получат денежные призы. Суммарный призовой фонд составит 1 млн рублей.