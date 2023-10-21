Кот митрополита Тихона из Псковской области переедет в Крым

Животное проживало вместе с митрополитом во время его служения в Псково-Печерском монастыре

ТАСС, 21 октября. Кот митрополита Тихона (Шевкунова) Владыка переедет в Крым из Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщается на странице митрополита Симферопольского и Крымского Тихона во "ВКонтакте".

"Кот Владыка обязательно приедет. Он тоже будет крымчанином", - отмечается в сообщении.

Владыка - кот митрополита Тихона, известный кот в Псковской области. Жил вместе с митрополитом Тихоном во время его служения в Псково-Печерском монастыре, одной из крупнейших и древнейших мужских обителей России. У Владыки несколько аккаунтов в социальных сетях: более 4 тыс. подписчиков в Telegram-канале, почти 3 тыс. во "ВКонтакте", на странице кота в Instagram (запрещен на территории России) у Владыки насчитывалось более 16 тыс. подписчиков.

На прошлой неделе синод решил назначить митрополита Тихона, с 2018 года возглавлявшего Псковскую митрополию, крымским митрополитом. Кроме того, он занимал пост игумена Псково-Печерского монастыря. Также митрополит является председателем Патриаршего совета по культуре.

Преосвященный епископ Юрьевский Арсений, викарий Новгородской епархии решением синода назначен главой Псковской митрополии вместо митрополита Тихона (Шевкунова). 18 октября патриарх Кирилл за возвел епископа Псковского и Порховского Арсения в сан митрополита.