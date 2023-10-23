В Приморье на острове Рейнеке обнаружили мостовую начала XX века

Находка может свидетельствовать о подъеме уровня моря

ВЛАДИВОСТОК, 23 октября. /ТАСС/. Экспедиция секции подводных исследований приморского краевого отделения Русского географического общества (РГО) и клуба подводного поиска "Восток" обнаружила в Приморье на острове Рейнеке мостовую начала прошлого века, которая уходит в море на глубину 2,5 м. Как рассказал ТАСС председатель приморского краевого отделения РГО Алексей Буяков, находка требует дальнейших исследований, но уже может служить признаком повышения уровня моря.

"В этом году нашим отделением было проведено несколько научных экспедиций, в том числе совместно с клубом подводного поиска "Восток". В частности, в акватории острова Рейнеке (относится к городу Владивостоку - прим. ТАСС) была обнаружена каменная мостовая начала XX века, уходящая на глубину до 2,5 м. Пока остается загадкой, куда она вела. Но если это действительно такая каменная дорога, то она говорит о том, что за это время уровень моря здесь существенно поднялся", - рассказал Буяков.

По его словам, находка требует дальнейшего изучения. В ходе других экспедиций текущего года поисковики также около Рейнеке обнаружили элементы неизвестного ранее затонувшего судна и подняли со дна кнехт, датируемый 10-ми годами XX века. Предстоит провести работу по идентификации судна. Также в районе мыса Вятлина были найдены китайские якоря того же периода истории.

"Кроме этого секция подводных исследований нашего отделения и клуб "Восток" проводили активную просветительскую работу. В частности, открыта выставка "Восток" под вод водой", на которой представлены поднятые с морского дна артефакты истории Дальнего Востока России", - добавил собеседник агентства.

Выставка стала результатом сотрудничества музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева, приморского регионального отделения РГО и клуба "Восток". В частности, на ней представлены детали знаменитого фрегата "Паллада", флагмана дипломатической миссии Путятина в Японию, фрагмент обшивки первого парового судна на военно-морском флоте Дальнего Востока - шхуны "Восток".