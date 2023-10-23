В Липецке первые 10 электробусов выйдут на маршруты в 2024 году

Мэр Евгения Уваркина отметила, что электробусы являются новым видом транспорта для города

ТАСС, 23 октября. Власти Липецка планируют запустить первые 10 электробусов на маршруты в 2024 году. В городе уже получили первые шесть машин, до конца года ожидаются еще четыре, написала в своем Telegram-канале мэр Липецка Евгения Уваркина.

"Сегодня в Липецк прибыли первые шесть электробусов. До конца года должны поступить еще четыре. Планируем запустить движение электробусов в следующем году. Уверена, новый транспорт понравится липчанам", - написала Уваркина.

Она добавила, что для Липецка электробусы являются новым видом транспорта, ранее в городе тестировали эти машины, они понравились жителям и теперь пополнят городской автопарк. Уваркина отметила, что электробусы совмещают преимущества автобуса и троллейбуса, приспособлены для маломобильных пассажиров, салон вмещает 85 пассажиров, есть кондиционеры, USB-порты для зарядки гаджетов, экраны для трансляции информации.

Ранее власти области сообщали, что в Липецке будет внедряться экологичный транспорт, региону одобрена заявка на модернизацию электротранспорта, запланированы инвестиции 10,8 млрд рублей в модернизацию трамвайной сети, будет построено новое депо, закуплены новые трамваи, заменены трамвайные пути, также планируется создать единый центр мониторинга и управления транспортной системой.

Весной губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал, что10 электробусов начнут курсировать по маршрутам регионального центра уже к концу текущего года.

В апреле 2022 года правительство РФ одобрило модернизацию городского электротранспорта в 10 городах РФ: Курске, Нижнем Новгороде, Саратове, Краснодаре, Красноярске, Волгограде, Липецке, Перми, Ростове-на-Дону и Ярославле. Речь идет о замене трамвайных путей, поставках трамвайных вагонов, электробусов, строительстве зарядных станций, создании единого центра мониторинга и управления транспортной системой в городе. Всего в рамках проекта, рассчитанного до 2028 года, запланирована поставка 647 вагонов трамваев, 182 электробусов, строительство и реконструкция 620 км трамвайных путей. Проекты в регионах будут финансироваться за счет средств инвесторов, кредитов "ВЭБ.РФ" и федерального бюджета.