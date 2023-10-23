В РЭО заявили, что треть российских дорог могут разметить с помощью отходов стекла

Речь идет о почти 600 тыс. км

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Треть российских дорог, почти 600 тыс. км, могут получить разметку, в которой используются отходы стекла. Из них производят микростеклошарики (МСШ), которые становятся материалом в красках для светоотражающих дорожных разметок, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"Для хорошей видимости разметки ночью, в том числе во время дождя, используется материал микростеклошариков. Благодаря ему свет от фар отражается от разметки. Кроме того, если обычная горизонтальная разметка ночью не видна без мощного уличного освещения, то присутствие микростеклошариков на поверхности разметки обеспечивают ее видимость. Производятся шарики из стеклобоя либо из стекломассы. По данным экспертов, общая протяженность автомобильных дорог в РФ на 2021 год составила 1,5 млн км. Из указанной протяженности дороги федерального значения составляют 63,7 тыс. км, а регионального - 503,3 тыс. км. Таким образом, почти 600 тыс. км дорог могут получить разметку с применением отходов стекла", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Для изготовления стеклошариков стеклобой подвергается дроблению, далее дробленое стекло разделяют на фракции. Затем при температуре, близкой к 1 тыс. градусов, происходит оплавление частиц стеклобоя и превращение их в сферы. И в конце производится обработка поверхности шариков растворами кремнийорганических соединений для придания нужных свойств. В настоящее время в России работают четыре завода по производству стеклошариков: компании "Дорстекло" (Владимирская область), "Донроад" (Воронежская область), "Микросфера" (Брянская область) и "Стим-2" (Смоленская область).

"Для производства микростеклошариков используется стеклобой листового стекла или готовится стекломасса аналогичного состава с коэффициентом преломления стекла не ниже 1,5. Разметка с применением стеклошариков обязательна для всех федеральных дорог и большей части региональных", - добавил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.