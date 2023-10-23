В Марий Эл планируют заменить 171 лифт в многоквартирных домах до 2025 года

На эти цели потребуются 536 млн рублей

ТАСС, 23 октября. В Марий Эл планируют заменить 171 лифт в 2023-2025 годах с общей стоимостью работ в 536 млн рублей. Наблюдается дефицит средств в размере 81,8 млн рублей на замену 51 лифта в домах со спецсчетами на капремонт, сообщил заместитель председателя правительства Республики Марий Эл Александр Сальников.

"Узкой проблемой жилищно-коммунального хозяйства является то, что каждый лифт имеет свой технический срок эксплуатации. За период 2014-2020 гг. республика заменила 388 лифтов. На сегодняшний день у нас планируется заменить 171 лифт [в 2023-2025 годах] общей стоимостью 536 млн рублей. Из них обеспечено финансированием 120 лифтов. Это те лифты, которые находятся в домах, находящихся на котловом управлении", - сказал Сальников на расширенном заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему "Актуальные вопросы развития коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории Республики Марий Эл".

По его словам, сегодня наблюдается дефицит средств в размере 81,8 млн рублей на замену 51 лифта. "В тех домах, в которых сбор средств на капитальный ремонт собирается на спецсчета. Стоимость данного мероприятия 171 млн рублей. 89,2 млн рублей сегодня накоплено на этих счетах, 52% объема. Оставшаяся сумма в размере 81,8 [млн] является дефицитом", - сказал Сальников.

Он предложил разработать единый механизм решения данной проблемы, который может быть востребован и в других регионах России.

Заместитель генерального директора АО "ДОМ.РФ" Алексей Ниденс выразил готовность к работе в данном направлении. "У ДОМ.РФ в группе компаний - Щербинский лифтовой завод, банк ДОМ.РФ. Это дает нам возможность формировать уникальные продукты для регионов. Например, в Нижнем Новгороде мы сделали большой проект, там более 2 тыс. лифтов поставили в рассрочку. И подобные условия предлагаем всем. <…> Уверен, что решение найдем и поможем обновить лифтовое оборудование в регионе", - сказал Ниденс.