В Архангельске вышла книга стихов к 90-летию ненецкого поэта Василия Ледкова

Сборник состоит из лучших стихотворений поэта, ранее опубликованных в поэтических сборниках "Далеко Сэрне моя живет", "Ивовое море", "Снежная держава", "Песня - мой парус"

АРХАНГЕЛЬСК, 23 октября. /ТАСС/. Сборник избранных стихов ненецкого поэта Василия Ледкова вышел к его 90-летию в Архангельске, сообщили ТАСС в пресс-службе Архангельской областной научной библиотеки имени Н. А. Добролюбова, сотрудники которой подготовили издание.

"В Архангельске вышла книга стихов "Избранное" Василия Ледкова в серии "Северная библиотека. Поэзия". Такие поэты, к сожалению, редко переиздаются. А это важно, чтобы не потерять краеведческое наследие", - сказали в пресс-службе.

Ледков (1933-2002) - ненецкий писатель и поэт, переводчик, члена Союза писателей СССР. Ледков - поэт-лирик. Жизнь тундры, ее обитателей - источник творчества поэта, всех его книг. Ледков называл тундру "Белой державой", точно так же назван его последний прижизненный сборник стихов, который вышел в 1999 году в Нарьян-Маре.

Первой книгой Ледкова стал сборник стихотворений "Детям моего стойбища", вышедший в 1960 году в Ленинграде, последней - перевод на ненецкий финского эпоса "Калевала".

Нынешний сборник состоит из лучших стихотворений поэта, ранее опубликованных в поэтических сборниках "Далеко Сэрне моя живет", "Ивовое море", "Снежная держава", "Песня - мой парус" и других. Чтобы сохранить богатство родного языка, Ледков писал стихи только на ненецком, на русский его произведения затем переводили, основным его переводчиком была ленинградская поэтесса Майя Борисова. Стихи Ледкова считаются ярким образцом ненецкого литературного языка. Нынешний сборник вышел на русском языке.

Подсерия "Северная библиотека. Поэзия" была основана в 2021 году, ее целью является сохранение и популяризация литературного наследия северных поэтов. Первым сборником серии стала книга "Избранное" Ольги Фокиной. Вторая книга серии вышла к 85-летию Вадима Беднова (1937-1992) - известного архангельского поэта.