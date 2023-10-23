Воркуту в Коми намерены преобразовать из городского округа в муниципальный

Совет Воркуты внесет законодательную инициативу в Госсовет Коми, поскольку решение об изменении статуса муниципалитета принимает региональный парламент

СЫКТЫВКАР, 23 октября. /ТАСС/. Заполярный городской округ Воркута в Республике Коми будет преобразован в муниципальный округ. Соответствующее решение одобрил совет Воркуты, документ размещен на официальном городском портале.

"В целях реализации федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" поддержать изменение статуса городского округа Воркута на муниципальный округ Воркута", - говорится в решении совета.

Оно продиктовано принятыми в 2019 году поправками в федеральный закон о общих принципах организации местного самоуправления в РФ, в соответствии с которыми статус городских округов могут иметь муниципалитеты, где плотность населения выше среднероссийской (8,54 человека на квадратный километр) в 5 раз - 42,7 человека. В Воркуте на начало этого года проживало 2,3 человека на квадратный километр.

Совет Воркуты внесет законодательную инициативу в Госсовет Коми, поскольку решение об изменении статуса муниципалитета принимает региональный парламент. Ранее в муниципальные округа были преобразованы городские округа Ухта, Усинск, Инта и муниципальный район Вуктыл. Руководители муниципалитетов отмечали, что эти преобразования никак не отразятся на жизни городов, их участия в региональных и федеральных программах. Потребуются лишь изменения в документации. Всего в Коми 20 муниципалитетов.

Воркута - заполярный угледобывающий моногород в Коми с населением около 57 тыс. человек, шестой по величине за Северным полярным кругом, одна из 16 опорных территорий Арктической зоны РФ. В состав городского округа Воркута входят семь населенных пунктов - город и поселки, еще семь населенных пунктов были упразднены, закрыты или преобразованы в микрорайоны Воркуты. Около 6 тыс. жителей заняты на угледобыче и во вспомогательных производствах градообразующего предприятия "Воркутауголь".