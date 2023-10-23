Кировская область представит на выставке "Россия" макет водородной установки

Как пояснил ректор Вятского государственного университета Валентин Пугач, макет кампуса будет включать интерактивный электронный дисплей, где будет выведен ролик, рассказывающий о целях и задачах создания кампуса

КИРОВ, 23 октября. /ТАСС/. Макеты водородной установки и кампуса мирового уровня подготовит для стенда Кировской области на выставке "Россия" Вятский государственный университет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На стенде Кировской области в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ будет презентован макет кампуса мирового уровня. Вторым объектом, представленным на выставке, станет макет водородной установки. Это один из стратегических проектов научно-исследовательской работы университета. Мы включены в консорциум ведущих предприятий в нашей стране, занимающихся водородной энергетикой. Макет через несколько лет станет прототипом промышленного объекта водородной установки", - говорится в сообщении.

Как пояснил ректор Вятского государственного университета Валентин Пугач, макет кампуса будет включать интерактивный электронный дисплей, где будет выведен ролик, рассказывающий о целях и задачах создания кампуса. "Кампус мирового уровня - это наша заявка на конкурс, который будет проводиться Министерством просвещения РФ. Наше направление - станкостроение, также отдельные локации будут отведены под развитие биофармацевтики", - цитирует пресс-служба Пугача.

Парейазавр и барыня

Как уточнил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Соколов, Кировская область расскажет о своем уникальном прошлом, а также представит свой потенциал на международной выставке "Россия".

"Расскажем гостям о прошлом, настоящем и будущем Кировской области, покажем то, чем гордимся. Чтобы рассказать об уникальном прошлом нашей земли, уже установили на стенде Кировской области движущуюся фигуру парейазавра и двухметровую дымковскую барыню, которая будет с караваем встречать гостей выставки. О достижениях настоящего расскажем в разрезе предприятий, которые сегодня достойно представляют наш регион, в том числе на мировом уровне. Изюминка стенда - деревянный дом, он не только отражает колорит региона, но и символизирует нашу деревообрабатывающую отрасль и деревянное домостроение", - отметил Соколов.

Для гостей планируют запустить тач-панель с разделом о Кировской области, чтобы все желающие могла получить полную информацию о туристических маршрутах, исторических достопримечательностях, промышленности и сельском хозяйстве.

Международная выставка "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года в Москве.