23 октября, 15:23
Международная выставка-форум "Россия"

Кировская область представит на выставке "Россия" макет водородной установки

Как пояснил ректор Вятского государственного университета Валентин Пугач, макет кампуса будет включать интерактивный электронный дисплей, где будет выведен ролик, рассказывающий о целях и задачах создания кампуса

КИРОВ, 23 октября. /ТАСС/. Макеты водородной установки и кампуса мирового уровня подготовит для стенда Кировской области на выставке "Россия" Вятский государственный университет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На стенде Кировской области в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ будет презентован макет кампуса мирового уровня. Вторым объектом, представленным на выставке, станет макет водородной установки. Это один из стратегических проектов научно-исследовательской работы университета. Мы включены в консорциум ведущих предприятий в нашей стране, занимающихся водородной энергетикой. Макет через несколько лет станет прототипом промышленного объекта водородной установки", - говорится в сообщении.

Как пояснил ректор Вятского государственного университета Валентин Пугач, макет кампуса будет включать интерактивный электронный дисплей, где будет выведен ролик, рассказывающий о целях и задачах создания кампуса. "Кампус мирового уровня - это наша заявка на конкурс, который будет проводиться Министерством просвещения РФ. Наше направление - станкостроение, также отдельные локации будут отведены под развитие биофармацевтики", - цитирует пресс-служба Пугача.

Парейазавр и барыня

Как уточнил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Соколов, Кировская область расскажет о своем уникальном прошлом, а также представит свой потенциал на международной выставке "Россия".

"Расскажем гостям о прошлом, настоящем и будущем Кировской области, покажем то, чем гордимся. Чтобы рассказать об уникальном прошлом нашей земли, уже установили на стенде Кировской области движущуюся фигуру парейазавра и двухметровую дымковскую барыню, которая будет с караваем встречать гостей выставки. О достижениях настоящего расскажем в разрезе предприятий, которые сегодня достойно представляют наш регион, в том числе на мировом уровне. Изюминка стенда - деревянный дом, он не только отражает колорит региона, но и символизирует нашу деревообрабатывающую отрасль и деревянное домостроение", - отметил Соколов.

Для гостей планируют запустить тач-панель с разделом о Кировской области, чтобы все желающие могла получить полную информацию о туристических маршрутах, исторических достопримечательностях, промышленности и сельском хозяйстве.

Международная выставка "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года в Москве. 

Теги:
РоссияКировская областьСоколов, Александр ВалентиновичМеждународная выставка-форум "Россия"
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