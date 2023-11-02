"Без истории нет будущего". Как дайверы на Камчатке ищут пропавшие американские самолеты

В 2018 году во время работы российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести американская сторона обратилась к России с просьбой помочь уточнить информацию о гибели в районе Камчатки военных самолетов США, пропавших во время Второй мировой. Осенью этого года состоялся уже третий этап совместной экспедиции Русского географического общества и Экспедиционного центра Министерства обороны по поиску пропавших воздушных судов

Откуда на Камчатке американские самолеты?

Во время Второй мировой войны несколько десятков бомбардировщиков ВВС и ВМФ США потерпели крушение или совершили аварийные посадки на советском Дальнем Востоке. Информации о местонахождении большей части пропавших бортов нет до сих пор.

Американские самолеты отрабатывали боевые задачи на Курильских островах, где были расположены японские военные базы. Подбитые самолеты не могли вернуться на свои аэродромы и совершали аварийные посадки или терпели крушение на Камчатке. Нападения американцев на японские базы были объяснимы: именно с Курил ударная авианосная группа японского флота отправилась для атаки на Перл-Харбор.

Во время предыдущих этапов экспедиции были найдены обломки пяти американских самолетов. Начиная с 2021 года поисковые работы велись на трех основных объектах: мыс Ходжелайка, бухта Вестник, река Камбальная. В 2023 году главный лагерь находился в бухте Вестник. Вторая группа исследователей, в том числе технодайверы, обследовала точки, где предположительно могли быть пропавшие самолеты. В том числе озеро Витаминное.

На мысе Ходжелайка найден самолет Lockheed PV-1 Ventura (бортовой номер 96), командиром которого был лейтенант Джон Пауэрс. Это судно вылетело с Командорских островов 20 февраля 1945 года, его задачей было совершить налет на японскую военно-морскую базу Катаока на острове Шумшу.

Самолет лейтенанта Пауэрса вылетел с острова Атту на Командорских островах 20 февраля 1945 года. Перед ним стояла боевая задача — совершить налет на базу Минами-Заки на острове Шумшу, но после штурмовки один из моторов был поврежден осколками собственных ракет. Дотянуть до советского аэродрома в Петропавловске, где, по сообщению командира другой машины, лейтенанта Доусона (Lt. Dawson), опустилась низкая облачность до высот 60 м, было почти нереально.

Лейтенант Пауэрс развернул свою подбитую машину обратно к мысу Лопатка и в районе замеченных построек дал команду своему экипажу покинуть самолет с парашютами. По некоторым данным, самолет продолжил полет на север на автопилоте. Три других самолета, ограниченные запасом топлива, направились на базу Атту, а все шестеро выпрыгнувших летчиков удачно приземлились, были спасены советскими военными и позже отправлены через Европу в Соединенные Штаты. Ключевые части найденного борта Lockheed PV-1 Ventura (бортовой номер 96) вывезены в Москву.

В районе реки Камбальной найден бомбардировщик Lockheed PV-1 Ventura (бортовой номер 75), командир — лейтенант Джек Коулес. 19 августа 1944 года экипаж вылетел на бомбежку японского аэродрома на острове Парамушир. Экипаж выполнил задачу, но самолет был обстрелян зенитной артиллерией, сильно поврежден и атакован тремя японскими истребителями. С большим трудом самолет смог перелететь залив. Командиру Ventura удалось совершить экстренную посадку, экипаж спасся. Их встретили и приняли у себя советские пограничники, позже летчики были отправлены домой. В 2022 году были вывезены два двигателя и крыло, в 2023 году забрать оставшиеся фрагменты борта не удалось.

В бухте Вестник был обнаружен именной самолет фирмы Consolidated В-24 Liberator (с заводским номером 40993) с надписью на фюзеляже: Bugs Bunny: What’s up, Doc? Он потерпел крушение 17 ноября 1944 года, выполнив боевые задачи. Около двух недель экипаж провел в бухте Вестник. Продукты, медикаменты и необходимые вещи им сбросили с другого американского самолета. Советские военные попытались подойти со стороны моря, но миссия оказалась неудачной. Позже экипаж самолета эвакуировали по земле пограничники. В третьей части экспедиции поисковики отработали версии и подготовили к транспортировке детали самолета.

Сокровища озера Витаминного

— Что нашел? Котелок? Доставай! — Роман Дунаев, руководитель автономной некоммерческой организации "Русская подводно-исследовательская экспедиция", наклонился из лодки к одному из дайверов. Идут поисковые работы в озере Витаминном.

Вода прозрачная и ледяная. Пропавший еще во время Второй мировой войны самолет с поверхности не разглядеть — глубоко. Найти его удалось только с помощью специального оборудования.

© Вера Костамо/ ТАСС

— Я могу тебе дать щетку, чтобы почистить номера. Сильно заилено? Крылья ушли в ил? — Роман протягивает розовую расческу-щетку. В спешке под рукой не оказалось ничего другого. Выручили члены экспедиции. На вопросительный взгляд напарника отвечает: "Надо будет вернуть".

В команде Русской подводно-исследовательской экспедиции — профессиональные технические дайверы, специалисты по гидроакустическим системам и подводным аппаратам, археологи, путешественники. В основном команда работает в теплых водах Черного моря.

© Вера Костамо/ Русская подводно-исследовательская экспедиция/ ТАСС

Дайверы Александр Световидов, Константин Бейда и Андрей Петров — под водой. В ограниченное время погружения ищут номера, по которым можно идентифицировать борт.

Планировать какие-либо работы на Камчатке непросто, всегда вмешивается погода. С поисковыми мероприятиями так же. Экспедиционные группы ждали своего вылета на нужные точки по несколько дней. Расстояние от Елизово до Витаминного — 250 км, это больше часа полета на Ми-8. На работу остается всего несколько часов, до темноты вертолет должен вернуться на базу.

© Вера Костамо/ ТАСС

— Когда появилось окно в плохой погоде, мы сразу вылетели. В первый день с вертолета выбрали место для высадки, расчистили подход к месту выхода в воду, с помощью коптера облетели озеро, посмотрели, где находятся мели. Сравнили информацию с картами, наложили изменения. Теперь это просто, все документы в электронном виде, — рассказывает Роман. — Потом гидролокатором бокового обзора исследовали примерно 30% озера. У нас была версия, где искать самолет. Поэтому мы сразу пошли в предполагаемую точку. Так бывает — с первого галса, на первой минуте мы нашли объект техногенного происхождения. Есть версия, что в озере находятся два самолета.

Из воды показался Александр, в руке — шильдик, снятый с фюзеляжа боевой машины. На этой металлической табличке — важные номера, которые помогут определить модель воздушного судна.

© Вера Костамо/ ТАСС

И шильдик действительно "заговорил": на дне озера Витаминного была обнаружена модификация американского истребителя компании Bell P-63 Kingcobra, это более продвинутая версия самолета P-39 Airacobra. Всего таких машин было выпущено 3 303, из них 2 333 были отправлены в СССР по программе ленд-лиза. Первые самолеты появились в стране летом 1944 года.

— Нужно время для обследования, чтобы мы аккуратно и не спеша могли очистить фюзеляж, найти бортовые номера, поднять маленькие предметы. Вполне возможно, что будут найдены личные вещи пилота. Например, кружка с инициалами, — поясняет Роман. — Если будет принято решение о подъеме самолета, то нужно восемь-десять дней для подводных работ. Глубина здесь для нас комфортная. Обычно мы работаем на глубинах от 40 м. По поводу второго объекта мы даем 70%, что это тоже воздушное судно. Самолет находится на большой глубине, для его дальнейшего обследования нужно время и дополнительное оборудование.

С потерпевшего крушение самолета удалось достать аккумулятор и входящие в штатный комплект борта термос, топорик и котелок.

— У нас, Центра современной истории (ЦСИ), есть проект "Товарищи по оружию". Это первый в России открытый каталог данных о судьбе каждого самолета, выпущенного на заводах западных стран — союзниц СССР по антигитлеровской коалиции (США, Канада, Великобритания), типы которых поставлялись в Союз в период Второй мировой войны, — комментирует Сергей Катков, руководитель научно-поисковых проектов ЦСИ. — Есть несколько важных номеров, которые могут быть найдены в ходе поиска. Это серийный номер, заводской номер (который был проставлен на самолете) и учетный номер (он проходил по документам в ВВС СССР).

По архивным данным, осенью 1945 года один из самолетов P-63 Kingcobra 10-й воздушной армии Дальневосточного фронта потерпел крушение и затонул в озере. Название озера Витаминного в архивных документах не обозначено.

— Необходимо найти идентификационную табличку с номером самолета или номер на обшивке. Тогда мы сможем точно сказать, что это был за борт, и узнать судьбу пилота.

Шильдик, который нашли дайверы, дает информацию только о типе самолета.

"Поиск начинается с легенды"

Поисковой деятельностью Роман и его друзья занимаются с 2000 года. Команда отработала более 100 объектов, многие находки еще предстоит исследовать.

В 2015 году находкой Русской подводно-исследовательской экспедиции стало византийское судно X–XI веков, обнаруженное у берегов Крыма. В 2016-м команда участвовала в поиске затонувшего в 1941 году теплохода "Армения". Исследовала совместно с крымскими коллегами пароход "Веста". Корабль был идентифицирован в том числе благодаря картине Айвазовского "Бой парохода "Веста" с турецким броненосцем "Фетхи-Буленд" в Черном море 11 июля 1877 года". В 2017 году дайверы погружались на глубину 92 м, чтобы обследовать найденное там судно Boy Federsen (бывший "Харьков"), погибшее в 1943 году.

— Каждый поиск начинается с легенды — просто истории, которую рассказывают про те или иные места, или архивной записи. Есть еще и такой метод, как разговоры с местными жителями: так я работаю с рыбаками. Каждый из них что-то цеплял на дне своими сетями. Существует карта зацепов. Делятся такими знаниями, конечно, неохотно. У каждой профессии свои секреты. Я собрал примерно 15 тыс. "зацепов" по Черному морю, это не значит, что там обязательно техногенные предметы. Это могут быть скалы, — говорит Роман.

© Вера Костамо/ ТАСС

Рыбаки рассказали ему о таинственной точке в море, где каждый раз зацепляются и рвутся сети.

— В Черном море не найдены две затонувшие подводные лодки Д-4 и Л-23. В носовой части таких лодок стояла пила, специально для прорезания сетей. Думаю: "Удача — нашли подлодку". А это оказалось судно Boy Federsen, его мачты и рвали сети. Оно в отличном состоянии, у него почти полностью сохранилась палубная надстройка. Мы считаем, что это один из самых интересных кораблей на дне Черного моря. Судно немаленькое — 150 м длиной и 18 шириной. Оно может посоперничать с красотой "Британника" ("младший брат" "Титаника"), который лежит в Эгейском море. Мне посчастливилось нырять на "Британник".

В 2018 году во время исследования парохода "Генерал Коцебу", который лежит на глубине 40 м, дайверы нашли фрагменты картин. По одной из версий, под слоем ила могут находиться работы Ивана Айвазовского. "Генерал Коцебу" прошел по Суэцкому каналу во время его открытия в ноябре 1869 года. В составе русской делегации был сам Айвазовский. Он должен был запечатлеть церемонию открытия канала и сам канал.

— Подводный поиск — это не увлечение, это стиль жизни. Ничто не сравнится с тем чувством, когда ты первый на судне, затонувшем столетия назад. До тебя на него никто не нырял, ты — первооткрыватель.

Роман убежден, что нужно создавать подводные музеи — для тех, кто увлекается подводным плаванием. Заинтересовывать детей историей, морем. Чтобы не случилось так, что однажды в стране не останется водолазов.

— Без истории нет будущего. Наша работа нужна для следующих поколений. Все находки — это материальное подтверждение того, что было. На дне историю не перепишешь. Когда ты спускаешься на корабль, который насквозь прострелян, понимаешь, какой был серьезный бой, что пережили эти люди. Мы находили и братские могилы — корабли, где массово погиб экипаж, — вспоминает дайвер. — Нам интересно поработать и в холодных морях, будем расширять нашу географию. Нужно найти достаточное количество легенд для исследований. И превратить эти легенды в реальность — найденные объекты. Подтвердить: да — это было!

Куда пропал Bugs Bunny?

— Поиск похож на работу следователя. Мы потянули хвостик, торчащий из клубочка, он потихоньку начинает разматываться. Что там внутри — очень любопытно. Но самое главное — найти, доказать правду, — говорит Юрий Костькин, член Комиссии по выявлению и сохранению объектов военно-технической истории и фортификации Минобороны РФ.

© Вера Костамо/ ТАСС

В нескольких метрах от нас из воды выглядывает нерпа. Поднимается на гребне, скатывается в сторону берега — играет, смотрит с любопытством. В бухте Вестник, где идут поисковые работы, люди бывают редко.

В 2021 году поисковая группа обнаружила крыло со стойкой шасси от американского бомбардировщика В-24 Liberator. Огромное крыло так вросло в грунт, что поднять его без оборудования было невозможно. Среди десятков номеров, найденных на фрагментах самолета, ключевым стал номер на воздухозаборнике двигателя. Он помог идентифицировать борт, но основные части самолета найдены не были.

— У нас возникло несколько вопросов: как крыло оказалось там, где оно лежит. Почему оно разобрано: с него сняты все важные агрегаты. В этом году мы привезли оборудование, которое позволило перевернуть крыло. С открывшейся стороны мы тоже обнаружили следы разбора. То есть самолет стоял штатно, на шасси, был доступ ко всем его частям. Есть версия, что их вывезли водным путем. В то время эта боевая машина была очень ценной, такие самолеты по ленд-лизу нам не поставлялись. Возможно, здесь был интерес у советских инженеров: самолет разобран очень тщательно. Будем проверять эту версию в архивах, — продолжает Костькин.

В этом году основной лагерь экспедиции расположился в бухте Вестник. Из местных жителей — только медведи. Справа и слева — пустынный черный берег, покрытый вулканическим песком. Неожиданным решением начальника экспедиции, специалиста Экспедиционного центра Минобороны России Анатолия Калемберга, стало использование юрт вместо палаток. Этот первый опыт оказался очень удачным.

— Как сказали экспедиционеры: юрта не палатка, а настоящий кочевой дом. Сделана она по типу монгольской юрты, отличается только высотой стены, в нашем варианте она выше. Мы в условиях переменчивой камчатской погоды смогли протестировать жилище: тепло, уютно, ветер держит, есть дневной свет. Очень важно, когда люди в экспедиции качественно отдыхают, чувствуют себя в безопасности, могут просушить одежду. Есть идея сделать специальные юрты для экспедиций: облегчить вес, заменить деревянные конструкции на металл, будем экспериментировать, — рассказывает Алексей Ежелев, член экспедиции, директор этнопарка "Кочевник".

Весь берег рядом с лежащим крылом "прощупали" — проверили и металлоискателями, и специальными прутьями. Ничего нет, фюзеляж самолета исчез. Фюзеляж, а вместе с ним так и не найденный мультипликационный кролик Bugs Bunny, изображенный на носу самолета.

— Для чего мы ищем? Это наша история, а история — самая непредсказуемая наука в мире.

© Вера Костамо/ ТАСС

Логистика на Камчатке сложная, чтобы проверить "легенды", приходится задействовать десятки специалистов и волонтеров, технику. Не все версии оказываются рабочими.

— В бухте Вестник мы не смогли подтвердить версию, что большая часть машины лежит в прибрежной зоне под песком. Есть мнение, что основные части самолета были вывезены еще в 1944–1945 годах. Сейчас удалось собрать и подготовить к вывозу детали В-24, в дальнейшем мы их заберем для музейной экспозиции, — рассказывает Анатолий Калемберг. — Самый интересный этап прошел на озере Витаминном (второе название — Ульяновское), где дайверы нашли самолет P-63 Kingcobra. Машина хорошо сохранилась. В следующем году мы планируем дообследовать и поднять этот борт. Уже продумали и логистику эвакуации. Расстояния здесь большие, поэтому часть пути будет идти по воздуху, часть — наземным транспортом. Надеюсь, что фрагменты самолета будут выставлены в том числе в музеях Камчатского края. Также у нас появилась информация о четырехмоторном самолете, который лежит недалеко от Петропавловска-Камчатского в воде. Будем работать и с этой информацией.

Когда тщательно занимаешься архивными документами, а в дополнение к ним обнаруживаешь реальные, материальные подтверждения, можно узнать много неожиданного. РГО совместно с Минобороны России продолжает решение одной из своих важных задач — открыть неизвестные или забытые исторические тайны.

Вера Костамо