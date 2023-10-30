В Хабаровске фестиваль хореографического и циркового искусства собрал 2 тыс. участников

Мероприятие проходило с 27 по 29 октября в краевом дворце дружбы "Русь"

ХАБАРОВСК, 30 октября. /ТАСС/. XIII Международный фестиваль хореографического и циркового искусства стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Ритмы планеты" состоялся в Хабаровске, он объединил порядка 2 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в министерстве культуры региона.

"Участие в фестивале приняли 84 коллектива, это почти 2 тыс. танцоров и исполнителей циркового искусства из Хабаровского и Камчатского краев, Приморья, Приамурья и Еврейской автономии, Китая", - сказали в министерстве. Среди зарубежных гостей очно участие принял ансамбль "Дальняя Русь" из числа китайских студентов, которые обучаются в Хабаровском государственном институте культуры, они показали три номера. Еще семь коллективов представили свои номера дистанционно в номинациях детского, классического, народного и народно-стилизованного танца. Другие коллективы боролись за победу также в номинациях эстрадного, современного, бального и уличного танца.

В этом году ввели номинацию по цирковому искусству. До этого в дальневосточном регионе не проводилось масштабных конкурсов для представителей этого направления. На "Ритмах планеты" было представлено семь номеров от цирковых студий "Поколение Z", "Смайлики" и "Юная плеяда" из Хабаровского края.

Мероприятие проходило с 27 по 29 октября в краевом дворце дружбы "Русь".

Первых мест в разных номинациях удостоились коллективы регионов Дальнего Востока, а также группы из Китая, в том числе художественная труппа "Маленький компаньон" Детского дворца института благосостояния Китая из Шанхая, арт-клуб "Ритм лотоса" средней школы Шилоу.

Учредителями и организаторами "Ритмов планеты" являются Министерство культуры Хабаровского края, Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры и Дальневосточная ассоциация любителей хореографического искусства.