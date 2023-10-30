В Росреестре сообщили о выявлении более 3,3 тыс. га, пригодных для туробъектов

Работа ведется в рамках проекта "Земля для туризма"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Росреестр выявил с начала 2023 года почти 3,4 тыс. га, пригодных для создания туристической инфраструктуры. Об этом сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

"В прошлом году в реестр было внесено 140 земельных участков общей площадью свыше 1 665 га. В этом году динамика реализации проекта возросла более чем в 2,5 раза. С начала текущего года оперативными штабами выявлено 366 земельных участков площадью более 3 364 га", - приводятся его слова в сообщении на сайте правительства РФ.

Работа ведется по проекту "Земля для туризма". Он начал реализовываться в пилотных регионах в 2022 году, напомнил вице-премьер Марат Хуснуллин. "За время его реализации уже достигнуты хорошие результаты. В реестр внесено 393 объекта туристического интереса, в том числе национальные парки, музеи и другие достопримечательности, а также располагающиеся в непосредственной близости от них 506 земельных участков общей площадью более 5 030 га. В пользование предоставили 24 территории площадью 52 га", - также приводятся его слова в сообщении.

К настоящему моменту в проекте участвуют 34 региона РФ. В субъектах создаются оперативные штабы, которые анализируют потенциал территорий и разрабатывают стратегии для улучшения использования земли.