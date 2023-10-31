Реке Хероте в Сочи вернули историческое название Хорота по решению суда

Название в таком виде будет внесено в госкаталог географических названий

КРАСНОДАР, 31 октября. /ТАСС/. Решение о переименовании реки Хероты в Адлерском районе Сочи в Хороту вступило в силу по решению суда, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Название в таком виде будет внесено в госкаталог географических названий.

Решение о переименовании реки Хероты в Хороту было принято городским собранием Сочи в 2020 году. Тогда сообщалось, что реке таким образом возвращают ее историческое название. При этом на указателе с названием реки сохранялось старое название. Позже представители Сочинского географического общества обращались в Адлерский суд с иском о внесении исторического названия реки Хороты в государственный каталог географических названий. Иск был удовлетворен.

"Решение Адлерского районного суда Сочи о признании юридического факта вступило в законную силу", - сообщили в пресс-службе.

В Telegram-канале Сочинского географического общества уточнили, что название реки Хороты в Сочи внесут в госкаталог географических названий. Также в обществе уточнили, что факт, что историческим названии реки является именно Хорота подтвержден рядом документов в период с 1836 по 1855 годы.