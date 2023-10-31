Врачи Нового Уренгоя получат компенсацию в 25 тыс. рублей за найм жилья

Нововведение вступит в силу с 2024 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Востребованные медики в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа будут получать компенсацию в 25 тыс. рублей за найм жилья. Нововведение вступит в силу с 2024 года и позволит привлечь в регион квалифицированные медицинские кадры, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В Новом Уренгое введут новую меру поддержки для врачей, <…> востребованные специалисты будут получать компенсацию за найм жилья - 25 тыс. рублей. Медиков привлекают в связи с намеченным на 2024 год открытием в Новоуренгойской ЦГБ радиотерапевтического и хирургического корпусов, а также участковой больницы в Коротчаево. Решение о поддержке врачей принято по поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова. Нововведение вступит в силу уже со следующего года", - говорится в сообщении.

Такая мера поддержки распространится на врачей порядка 35 специальностей. От каждого направления компенсацию будут получать от двух до пяти человек, прибывших из других регионов, или проживающих в Новом Уренгое, но не имеющих собственного жилья.

На Ямале действует комплекс мер поддержки медицинских работников. Специалисты первичного звена, по поручению президента РФ, обеспечиваются служебным жильем, которое можно оформить в собственность после 10 лет работы в медучреждении. По решению губернатора региона работники бюджетной сферы с первого дня работы получают максимальную северную надбавку в размере 80%. По окружному проекту "Врачи нужные Ямалу" при переезде в округ доктора востребованных специальностей получают 1 млн рублей.