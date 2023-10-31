В Заполярье направят 100 млн рублей на развитие военного мемориала в Долине Славы

Губернатор Андрей Чибис поручил подготовить концепцию развития, которая предусматривает создание единого ландшафтно-архитектурного облика комплекса

МУРМАНСК, 31 октября. /ТАСС/. Власти Мурманской области направят 100 млн рублей на развитие мемориального комплекса в Долине Славы в 60 км от Мурманска. Губернатор Андрей Чибис поручил подготовить концепцию развития, которая предусматривает создание единого ландшафтно-архитектурного облика комплекса, сообщили в Министерстве информационной политики Мурманской области.

Долина Славы - мемориал на правом берегу реки Западная Лица, где в годы Великой Отечественной войны шли самые ожесточенные бои на главном участке фронта в Мурманской области в 1941 году. Ранее территория называлась Долиной Смерти: на кладбище мемориала лежат тысячи павших воинов.

"Губернатор Андрей Чибис поручил подготовить и рассмотреть концепцию развития мемориального комплекса в Долине Славы в связи с предстоящим празднованием 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Концепция предусматривает создание единого ландшафтно-архитектурного облика территорий мемориального комплекса, а также комфортной и безопасной среды. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено 100 млн рублей", - говорится в сообщении.

Чибис поддержал инициативу о рассмотрении предложений по развитию мемориального комплекса от мурманских поисковиков, которые до сих пор ведут поиски и предают земле останки погибших бойцов. "Долина Славы - место, священное для каждого северянина. Необходимо обязательно выслушать мнение тех, кто давно занимается поисковой работой, увековечивает память героев Великой Отечественной войны, погибших в Заполярье", - приводится цитата губернатора.

Мурманская область, Кольский полуостров - это единственный участок на западной границе Советского Союза, где фашистское наступление было остановлено в первые месяцы Великой Отечественной войны, после чего фронт стабилизировался и не менялся до 1944 года. Фашистские войска за эти годы не смогли продвинуться в глубь Кольского полуострова. Боевые действия велись на суше, на море и в воздухе и закончились разгромом немецко-фашистских захватчиков осенью 1944 года благодаря успеху Петсамо-Киркенесской наступательной операции, в ходе которой были освобождены советское Заполярье и северная Норвегия.